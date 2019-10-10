Бронза с оттенком золота. Гимнастка Мельникова завоевала свою первую личную медаль ЧМ

Финал в индивидуальном многоборье у женщин на текущий момент вряд ли можно назвать "нашим" видом. Российская команда, заметно ослабевшая под тяжестью травм и прочих внешних факторов, переживает не лучшие времена. На прошлогоднем чемпионате мира в катарской Дохе россиянки и вовсе остались без медалей во всех индивидуальных соревнованиях - как в многоборье, так и на отдельных снарядах.

ШТУТГАРТ /Германия/, 10 октября. /ТАСС/. Третий медальный день чемпионата мира по спортивной гимнастике завершился в Штутгарте. В четверг состоялся финал в женском индивидуальном многоборье, бронзовую медаль в данных соревнованиях завоевала россиянка Ангелина Мельникова.

В нынешних условиях серебро в командном многоборье у девушек - как прошлогоднее, так и нынешнее, завоеванное два дня назад, уже можно считать большим успехом. Если же говорить о сборной России в целом, то чемпионат мира в Штутгарте начался весьма удачно. В обоих первых финалах (мужское и женское командное многоборье) россияне завоевали медали, причем мужская команда и вовсе добилась исторического успеха, впервые заняв в этой дисциплине первое место.

Для полного счастья не хватало только наград в женском индивидуальном многоборье. Однако справедливости ради конкурентки у квалифицировавшихся в финал россиянок Ангелины Мельниковой и Лилии Ахаимовой были серьезные. Взять хотя бы четырехкратную олимпийскую чемпионку американку Симону Байлз или же трехкратную чемпионку Европы француженку Мелани де Хесус дос Сантос. Так что вряд ли можно было считать неудачей, если бы россиянки уехали в четверг с арены без медалей, однако сдержанный оптимизм у болельщиков и специалистов все же присутствовал.

Коварные брусья и роковая ошибка бельгийки

Штутгарт не перестает удивлять. Третий день финалов встретил гостей чемпионата мира ливнем и едва ли не ураганным ветром. Ближе к вечеру погода стабилизировалась, однако дождь продолжал идти. Впрочем, это не помешало организаторам соревнований вновь собрать полный стадион.

Российские гимнастки вышли к своим снарядам около 17:30 по московскому времени. Мельникова начинала индивидуальное многоборье опорным прыжком, Ахаимова - упражнениями на разновысоких брусьях. И с самого начала выступление у россиянок не задалось - Мельникова получила за свой прыжок 14,433 балла (предпоследний результат в данной дисциплине), а Ахаимова допустила ошибку, стоившую ей большого количества очков. Затем Ахаимова неудачно прошла упражнение на бревне, после чего стало понятно, что за медали ей побороться не удастся.

Между тем Мельникова включилась в борьбу за призовую тройку. Блистательно исполненная программа на бревне могла бы помочь ей в этой задаче еще по ходу соревнований, однако неидеальные брусья (13,900 балла в финале против 14,700, полученных ей в квалификации) оставили ее на промежуточном четвертом месте после трех дисциплин. Все решалось в заключительном виде - идущей на третьей позиции бельгийке Нине Дервель предстояло исполнить опорный прыжок, а Мельниковой - выступить в вольных упражнениях.

Отставание россиянки от третьего места на тот момент составляло 0,1 балла (14,433 у бельгийки против 14,333 у российской гимнастки). Любая ошибка могла повернуть чашу весов в сторону Мельниковой. И ошибка в итоге случилась. Дервель смазала свою попытку, в то время как выступление Мельниковой в вольных упражнениях получилось безукоризненным.

В итоге золотую медаль завоевала Байлз, ставшая 16-кратной чемпионкой мира, серебряную - китаянка Тан Сицзин, бронзу - Мельникова, Ахаимова стала предпоследней (22-й). Для 19-летней Мельниковой эта медаль стала первой на чемпионатах мира в личных соревнованиях, в ее активе также две серебряные награды в командном многоборье (2018 и 2019 годы). Она также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года (команды), трехкратной чемпионкой Европы, двукратным серебряным и трехкратным бронзовым призером европейских первенств. На счету россиянки две золотые и две серебряные медали Европейских игр 2019 года в Минске.

Можем лучше

"Это очень здорово, я чувствовала очень сильную борьбу между нами, - сказала Мельникова в беседе с журналистами после окончания соревнований. - У нас была высокая конкуренция - если вы заметили, от четвертого и пятого места был маленький отрыв. Было сложно, я примерно знала, что мне нужно сделать, чтобы быть на пьедестале, и я рада, что справилась".

Спортсменка призналась, что даже и не думала о том, что у нее в ходе финала что-то может пойти не так. "Я рада, что мои упражнения на бревне становятся все лучше и лучше с каждым разом, - отметила спортсменка. - Перед вольными упражнениями не потряхивало, я не рассчитывала, что может пойти что-то не так. Я примерно знала, на какую оценку мне нужно выступить".