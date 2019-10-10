Старший тренер ФК "Ахмат" Адиев покинул свой пост спустя 10 дней после назначения

ТАСС, 10 октября. Магомед Адиев, вошедший в тренерский штаб Игоря Шалимова, покинул пост старшего тренера грозненского футбольного клуба "Ахмат" спустя 10 дней после назначения. Об этом Адиев сообщил в своем Instagram.

Шалимов был назначен главным тренером "Ахмата" 30 сентября после того, как "Ахмат" уступил "Сочи" в гостевом матче 11-тура чемпионата России со счетом 0:2. Адиев вошел в тренерский штаб Шалимова.

"Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК "Ахмат", это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды, - написал 42-летний Адиев. - После долгого и трудного разговора с президентом клуба, мы пришли к полному взаимопониманию, я благодарен руководству клуба, которое приняло мое решение и в интересах команды пошло мне навстречу, большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях, в любом кроме "Ахмата". Здесь - дома - я слишком пропускаю все через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде и главному тренеру".

"Все те разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером "Ахмата" не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу, - добавил он. - В ответственный момент самое важное для команды - это спокойная и планомерная работа, и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех. Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице. Решение для меня непростое еще и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать, между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать свое дело".

Адиев является уроженцем Грозного, он работал помощником главного тренера "Ахмата" Игоря Ледяхова с декабря 2017 года по июнь 2018-го, также он возглавлял махачкалинский "Анжи" с июля 2018 года по июнь 2019-го. Под его руководством клуб, испытывавший финансовые трудности на протяжении всего сезона, занял 15-е место в турнирной таблице РПЛ и покинул лигу. Клуб не сумел пройти лицензирование для выступления в первенстве Футбольной национальной лиги, после чего был вынужден заявиться в третий по силе дивизион российского футбола - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ).

Под руководством Шалимова "Ахмат" прервал серию из семи матчей без побед (три ничьи и четыре поражения) в Российской премьер-лиге (РПЛ), в гостях переиграв "Уфу" со счетом 1:0. После 12 туров РПЛ "Ахмат" занимает 14-е место, набрав 12 очков. В 13-м туре грозненский клуб примет московский "Локомотив", игра состоится 18 октября.