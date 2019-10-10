Путин назвал победивших на чемпионате мира российских гимнастов настоящими триумфаторами

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную России по спортивной гимнастике с победой в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"На чемпионате мира в Штутгарте вы стали настоящими триумфаторами, ведь впервые в истории мужская сборная России по спортивной гимнастике поднялась на высшую ступень пьедестала почета в командном многоборье. От души поздравляю вас, ваших тренеров и наставников с этим замечательным событием", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что в захватывающей борьбе с достойными соперниками российские гимнасты продемонстрировали отличную физическую подготовку, нацеленность на результат и огромный победный потенциал сборной.

"Ваш успех - значимый вклад в развитие легендарных традиций отечественной школы спортивной гимнастики", - добавил глава государства, пожелав спортсменам новых достижений.

Финал в мужском командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте прошел в среду. Сборная России, за которую выступали Никита Нагорный, Денис Аблязин, Иван Стретович, Артур Далалоян и Давид Белявский, впервые в истории стала обладателем золотых медалей мирового первенства в данной дисциплине.