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Еврокубки

ЦСКА обыграл "Баварию" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 79:68
Игроки ЦСКА Майк Джеймс и "Баварии" Маодо Ло Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Игроки ЦСКА Майк Джеймс и "Баварии" Маодо Ло
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА дома победил немецкую "Баварию" со счетом 79:68 в матче группового этапа Евролиги. Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 6072 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Баварии" Грегори Монро (17 очков), у ЦСКА больше всего очков на счету Уилла Клайберна (15). Игрок ЦСКА Йоханнес Фогтманн сделал дабл-дабл (10 очков и 12 подборов).

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, одержав две победы в двух матчах. В пятницу "Зенит" примет испанскую "Барселону", в тот же день "Химки" на своем паркете сыграют с испанской "Басконией".

В следующем туре Евролиги ЦСКА примет "Химки", встреча пройдет 17 октября.

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