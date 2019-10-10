СКА в овертайме переиграл "Автомобилист" в матче КХЛ и прервал серию из трех поражений

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА дома в овертайме переиграл екатеринбургский "Автомобилист" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победную шайбу забросил Артем Зуб (61-я минута), также в составе СКА отличился Йори Лехтеря (22). У "Автомобилиста" шайбу забросил Питер Холланд (43).

Ранее в четверг пекинский "Куньлунь" на своем льду в овертайме переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (2:1), в текущем сезоне китайский клуб одержал третью победу в противостоянии, днем ранее "Куньлунь" дома обыграл "Нефтехимик" с тем же счетом, но в основное время, до этого на выезде "Куньлунь" оказался сильнее со счетом 4:3 после серии буллитов.

Владивостокский "Адмирал" на выезде в овертайме оказался сильнее магнитогорского "Металлурга" (4:3), "Адмирал" переиграл "Металлург" впервые за последние шесть матчей. Ярославский "Локомотив" дома победил "Сочи" (1:0), защитник хозяев Роман Савченко провел 550-й матч в КХЛ (505 в регулярных чемпионатах и 45 в плей-офф). Омский "Авангард" на своем льду победил хабаровский "Амур" (1:0).

СКА располагается на второй строчке в Западной конференции, набрав 22 очка в 17 встречах. "Автомобилист" занимает третье место в Восточной конференции, имея в активе 22 очка в 16 матчах. Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче дома сильнее оказался "Автомобилист" (5:2). СКА прервал серию из трех поражений подряд.

В следующем матче петербургский клуб на выезде сыграет с нижегородским "Торпедо", матч состоится в воскресенье. "Автомобилист" в гостях встретится с московским "Динамо" в субботу.