Фогтманн: матчи в Москве должны стать сильной стороной баскетболистов ЦСКА в Евролиге

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Домашние игры должны стать сильной стороной московского ЦСКА в текущем сезоне баскетбольной Евролиги. Об этом журналистам заявил форвард армейцев Йоханесс Фогтманн.

ЦСКА в четверг дома победил немецкую "Баварию" со счетом 79:68 в матче группового этапа Евролиги. Фогтманн сделал дабл-дабл (10 очков и 12 подборов).

"Очень приятно одержать победу, особенно дома. Это вообще должно стать нашей сильной чертой - домашние матчи. Никто не должен приезжать в Москву и побеждать нас здесь, - сказал немец. - Мне особенно приятно победить команду из Германии - здорово увидеть ребят по сборной. Появились поводы для шуток, когда соберемся".

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Евролиги, одержав две победы в двух матчах. В следующем туре ЦСКА примет "Химки" 17 октября.