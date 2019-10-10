Не норма жизни, а жизненная необходимость. Путин обсудил в Нижнем Новгороде тему спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в четверг в Нижнем Новгороде заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. На заседании обсуждались возможности и механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах России.

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Глава государства также выступил на пленарном заседании VIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". В своем выступлении Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в честности и чистоте спорта. Он также указал, что Россия полностью выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо ограничений. Президент обратил внимание на то, что в результате снижения употребления крепкого алкоголя выросла продолжительность жизни россиян, и напомнил о планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины жителей России. Россия - спортивная держава Форум, учрежденный 10 лет назад, объединяет более 3 тыс. участников. Мероприятие проходило на стадионе "Нижний Новгород", построенном к чемпионату мира по футболу.

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Выступая на форуме, президент РФ заявил о заинтересованности России "в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы". "Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей, - одна из ключевых задач нашей большой, многонациональной спортивной семьи. И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный, доброжелательный диалог", - уверен российский лидер. Затронув проблему применения спортсменами допинга, президент подчеркнул, что Россия полностью выполняет требования WADA. "Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего, конечно, для любителей спорта из числа молодежи", - сказал Путин. Россия, продолжил он, готова к диалогу и совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки, подчеркнул он. Страна стремится перенимать лучшие практики организации массовых спортивных мероприятий, эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки, а также готова делиться собственным опытом проведения соревнований различного уровня. "Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов, и чьи атлеты сегодня, несмотря ни на что, берут все новые и новые спортивные высоты, остается одним из ведущих участников спортивного движения", - сказал глава государства. Меньше алкоголя - дольше жизнь В своем выступлении президент сообщил о том, что Всемирная организация здравоохранения отметила наметившуюся в России положительную тенденцию. "Совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы - и это очень хорошо - употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом, - сказал он. - Как результат - значительное увеличение продолжительности жизни в России". Путин напомнил о планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины жителей страны. "Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия: строим большие и малые спортивные объекты, с учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов и городов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции", - сказал он. Глава государства пообещал обсудить с членами Совета по спорту меры по улучшению законодательства для развития спорта, а также шаги, которые позволят сделать спорт "не просто нормой жизни, а жизненной необходимостью". Путин выразил уверенность, что совместными усилиями этой цели удастся достичь. На разных уровнях На заседании Совета по спорту, куда президент отправился после выступления на форуме, подробно обсуждались проблемы во взаимодействии между государственной властью и местным самоуправлением. Комментируя выступление губернатора Приморского края Олега Кожемяко, президент напомнил, что значительная часть работы по развитию социальной сферы - спорта, здравоохранения, образования - относится к уровню муниципалитетов.