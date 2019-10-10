Не норма жизни, а жизненная необходимость. Путин обсудил в Нижнем Новгороде тему спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в четверг в Нижнем Новгороде заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. На заседании обсуждались возможности и механизмы достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в регионах России.
Глава государства также выступил на пленарном заседании VIII Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава". В своем выступлении Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в честности и чистоте спорта. Он также указал, что Россия полностью выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) и заинтересована в участии спортсменов в международных соревнованиях без каких-либо ограничений.
Президент обратил внимание на то, что в результате снижения употребления крепкого алкоголя выросла продолжительность жизни россиян, и напомнил о планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины жителей России.
Россия - спортивная держава
Форум, учрежденный 10 лет назад, объединяет более 3 тыс. участников. Мероприятие проходило на стадионе "Нижний Новгород", построенном к чемпионату мира по футболу.
Выступая на форуме, президент РФ заявил о заинтересованности России "в успешном, уверенном развитии спорта, в сохранении его гуманистического потенциала и базовых принципов доступности, равенства, честной и чистой борьбы". "Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей, - одна из ключевых задач нашей большой, многонациональной спортивной семьи. И решать ее надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный, доброжелательный диалог", - уверен российский лидер.
Затронув проблему применения спортсменами допинга, президент подчеркнул, что Россия полностью выполняет требования WADA. "Наша страна, наши спортсмены в первую очередь заинтересованы в том, чтобы все недочеты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом. Чтобы российские спортсмены выходили на арены на равных, показывали свое мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта, прежде всего, конечно, для любителей спорта из числа молодежи", - сказал Путин.
Россия, продолжил он, готова к диалогу и совместной работе по всем вопросам мировой спортивной повестки, подчеркнул он. Страна стремится перенимать лучшие практики организации массовых спортивных мероприятий, эффективно использовать в спорте инновационные технологии и достижения науки, а также готова делиться собственным опытом проведения соревнований различного уровня. "Россия, подарившая спорту сотни великолепных имен и рекордов, и чьи атлеты сегодня, несмотря ни на что, берут все новые и новые спортивные высоты, остается одним из ведущих участников спортивного движения", - сказал глава государства.
Меньше алкоголя - дольше жизнь
В своем выступлении президент сообщил о том, что Всемирная организация здравоохранения отметила наметившуюся в России положительную тенденцию. "Совсем недавно Всемирная организация здравоохранения заметила наше движение вперед и указала на то, что Россия резко сократила за последние годы - и это очень хорошо - употребление крепких спиртных напитков и больше занимается спортом, - сказал он. - Как результат - значительное увеличение продолжительности жизни в России".
Путин напомнил о планах вовлечь к 2024 году в регулярные занятия спортом более половины жителей страны. "Чтобы достичь этой цели, мы прилагаем самые серьезные усилия: строим большие и малые спортивные объекты, с учетом задач спортивной сферы совершенствуем облик парков, жилых районов и городов, оснащаем спортивные площадки, школы, секции", - сказал он.
Глава государства пообещал обсудить с членами Совета по спорту меры по улучшению законодательства для развития спорта, а также шаги, которые позволят сделать спорт "не просто нормой жизни, а жизненной необходимостью". Путин выразил уверенность, что совместными усилиями этой цели удастся достичь.
На разных уровнях
На заседании Совета по спорту, куда президент отправился после выступления на форуме, подробно обсуждались проблемы во взаимодействии между государственной властью и местным самоуправлением. Комментируя выступление губернатора Приморского края Олега Кожемяко, президент напомнил, что значительная часть работы по развитию социальной сферы - спорта, здравоохранения, образования - относится к уровню муниципалитетов.
"А у нас там нет никаких стандартов, непонятно, сколько и чего нужно на душу населения, хотя в советское время все это было, примерно считали. Этот разрыв между государственной и муниципальной властью в таких сферах наиболее очевиден", - сказал Путин. "То, что мы должны связать муниципальный уровень управления с государственной властью на практике, - это совершенно очевидная вещь", - добавил он.
Отвечая на предложения министра спорта РФ Павла Колобкова о создании механизмов влияния министерства на политику в области спорта в муниципалитетах, Путин напомнил, что местное самоуправление, в соответствии с Конституцией РФ, не входит в структуру государственной власти и самостоятельно принимает решения по целому ряду вопросов, которые входят в их исключительную компетенцию. "Поэтому решать этот вопрос, наверное, как-то можно, но в рамках каких-то договоров с муниципалитетами, обеспечивая те или иные мероприятия финансированием", - сказал глава государства, указав, что "это отдельный большой вопрос".
Сельский тренер
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк во время заседания обратил внимание на нехватку спортивных специалистов, готовых работать в сельской местности. Он предложил разработать для них программу поддержки, аналогичную программе поддержки врачей "Земский доктор". Президент предложил обдумать эту инициативу. "Не обязательно делать то же самое, как [в программе] "Земский доктор", но нужно продумать систему мер поддержки людям, которые готовы поехать работать на селе, это правда", - сказал он.
Путин также высказался в поддержку инициативы быстровозводимых модульных спортивных залов для обеспечения доступности занятий спортом для жителей сельской местности, с которой выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Глава региона сказал, что зачастую приведение спортивных объектов в нормативное состояние становится трудно решаемой проблемой, а модульные спортзалы могут стать альтернативой. "Полностью согласен, действительно, строительные технологии и материалы такие, которые позволяют в разы, я хочу подчеркнуть, в разы удешевить проект, а качество очень хорошее", - сказал президент.
Приоритет студентам
На заседании совета был также поднят вопрос об использовании спортивной инфраструктуры вузов. По словам двукратной олимпийской чемпионки члена Международного олимпийского комитета Елены Исинбаевой, сейчас руководство высших учебных заведений предпочитает эксплуатировать имеющиеся у них спортивные объекты в первую очередь на коммерческой основе.
Спортсменка предложила "обязать ректоров вузов, чтобы они предоставляли существующую инфраструктуру прежде всего своим студентам, а оставшееся время распределяли среди коммерческих групп". "Вы правы абсолютно", - ответил Исинбаевой президент. Глава государства добавил, что обсудит этот вопрос с cоветом ректоров.
Справедливый колхоз
На совете обсуждалась также возможность создания единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов. По мнению Путина, это было бы более справедливым, чем нынешнее "соревнование кошельков" корпораций. Инициатором дискуссии на эту тему выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, указавший на диспропорции в спонсорской поддержке профессиональных спортивных команд, что, по его словам, особенно проявляется в футболе и хоккее. Он предложил рассмотреть вопрос, например, о создании единого фонда, который наполнялся бы спонсорами, а средства расходовались бы с участием правительства РФ, Российского футбольного союза (РФС) и других спортивных федераций.
"Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема, трудно себе представить", - отреагировал Путин. "Это значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а оттуда [средства] справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня: соревнование кошельков происходит", - добавил президент РФ.
Глава РФС, гендиректор компании "Газпром нефть" Александр Дюков, отвечая на вопрос президента, отметил, что данная идея "имеет право на существование", но нуждается в проработке. Он признал, что "такой подход был бы справедлив", однако тогда нужно будет "создать такую систему управления, которая действительно обеспечила бы эффективное и качественное использование этих средств, которые будут дальше из этого фонда отправляться на поддержку различных клубов".
Классно играют
Закрывая заседание, президент РФ отметил, что российские спортсмены радуют болельщиков высокими результатами на международных стартах. Глава государства перечислил победы российских спортсменов, случившиеся только за последнее время: три золотые медали на чемпионате мира по боксу у мужчин, выход в полуфинал шести спортсменок на проходящем сейчас в Улан-Удэ чемпионате мира по боксу среди женщин, первое в спортивной истории РФ золото в командном многоборье на чемпионате по спортивной гимнастике, восемь из девяти золотых медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку, золотые медали на Кубке мира по плаванию, успехи российских теннисистов и легкоатлетов. "Давайте всех ребят поздравим и пожелаем им успехов", - сказал Путин.
Кроме того, он высоко оценил выступления российских теннисистов в последнее время, особенно Даниила Медведева. "Здорово очень, просто классно ребята играют!" - сказал глава государства. "Медведев, [Карен] Хачанов, [Андрей] Рублев - просто замечательно [играют]", - добавил президент. В сентябре 23-летний Даниил Медведев стал первым за 14 лет российским финалистом мужской части Открытого чемпионата США, в финале он уступил Рафаэлю Надалю.
Государственный приоритет
Крупным событием первого дня форума "Россия - спортивная держава" стало пленарное заседание "Развитие спорта в интеграции с мировым сообществом". Министр спорта Павел Колобков, выступивший модератором форума, подчеркнул, что сейчас спорт входит в число государственных приоритетов, причем речь идет не только о профессиональном спорте, но и о массовой активности.
Вице-премьер Ольга Голодец отметила: "В нашей стране спортом регулярно занимаются 30% молодых россиян, регулярно, но не так интенсивно - 58%, вообще никогда - только около 13%". В России 39% взрослого населения занимаются физической культурой и спортом, сказала она. "Мы хотим, чтобы спорт стал доступнее для людей старшего возраста, для людей с ограниченными возможностями, для тех, кто проживает в сельской местности", - добавила она.
Универсальный язык
Важность существования международной площадки, на которой могут выступить представители различных видов спорта, оценил президент Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" Рафаэль Кьюлли. Он назвал форум "Россия - спортивная держава" примером универсального спортивного языка.
"Этот форум является образцом того, что можно усадить за один стол представителей разных видов спорта. В наше объединение входит много международных федераций, 66% - это виды, которые не входят в программу Олимпийских игр. Но мы должны быть смелыми, чтобы выйти на новый уровень, чтобы спорт был среди людей ", - отметил Кьюлли.
Лучшая Олимпиада с 1988 года
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель в ходе заседания отметил, что с большим уважением относится к деятельности по развитию спорта в России. Он подчеркнул, что самым важным для возникновения и развития различных видов спорта является создание необходимой инфраструктуры. Примером успешного использования такой инфраструктуры является наследие Олимпийских игр 2014 года.
"Университет в Сочи - уникальный, единственный в своем роде, это потрясающе. Многие об этом забывают, но мы должны готовить тренеров, спортивных врачей, чтобы успешно развивать спортивную систему, показывать лучшие результаты, - отметил Фазель. - Я наблюдаю за организацией олимпиад с 1988 года и игры в Сочи были лучшей зимней Олимпиадой в истории".
Ценность олимпийского наследия Сочи отметил и глава Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани. "Благодаря наследию Олимпийских игр 2014 года Россия является сильным претендентом на проведение чемпионата мира 2024 года. У вас потрясающий трек в Сочи, еще один трек в вашей стране находится в Парамоново, его ждет реконструкция, но в дальнейшем его также будут использовать. Для нашего вида спорта нужны технические условия, и в России они есть", - сказал Ферриани.