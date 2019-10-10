Федеральный оператор ГТО подписал партнерское соглашение с АНО "Стань чемпионом"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Дирекция спортивных и социальных проектов подписала партнерское соглашение с АНО "Стань чемпионом". Церемония прошла в рамках форума "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Суть федерального проекта "Стань чемпионом" состоит в тестировании детей в целях определения их способностей к занятию спортом. В тестировании могут принять участие дети в возрасте от 6 до 12 лет. По завершении комплексного тестирования выдается подробное заключение - рекомендация по выбору видов спорта.

"Учитывая, что на данное тестирование в регионах есть спрос, поступило предложение в определенной степени осуществить интеграцию с ГТО. В рамках нашего проекта родители приводят детей на тестирование, после которого мы можем направить их выполнить нормативы ГТО. То же самое и в центрах тестирования ГТО, когда к ним приходят родители с детьми, они могут направить их пройти тестирование "Стань чемпионом". В целом эта синергия может способствовать достижению целей федерального проекта "Спорт - норма жизни", - отметил исполнительный директор АНО "Стань чемпионом" Александр Назаров.

"Мы рассчитываем, что аппаратно-программные комплексы будут включаться в центры тестирования, которых более двух с половиной тысяч в нашей стране. И все, кто приходят и выполняют нормативы ГТО в центрах тестирования, будут иметь возможность попробовать свои возможности с использованием новых инновационных технологий и новых научных разработок", - рассказал генеральный директор Дирекции спортивных и социальных проектов Азат Кадыров.

Проект "Стань чемпионом" - это мобильный модуль с инновационной аппаратурой и программным обеспечением. Система не требует отдельного подключения к интернету, прямо на месте в автоматическом режиме формируется отчет с рекомендуемыми видами спорта. Полное тестирование длится около часа, заключение направляется в электронном виде заявителю на электронную почту или ссылкой для скачивания, приходящей в смс-уведомлении. Все это позволяет проводить выездные тестирования в самых отдаленных уголках страны.