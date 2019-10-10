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Евро-2020

Сборная Бельгии по футболу первой вышла на Евро-2020

В четверг бельгийцы обыграли в матче квалификации команду Сан-Марино со счетом 9:0 и за три тура до окончания отборочного турнира завоевали путевку в финальную часть чемпионата Европы
Описание
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТАСС, 10 октября. Сборная Бельгии по футболу обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

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В четверг бельгийцы дома разгромили команду Сан-Марино в матче квалификации со счетом 9:0. Забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку (28-я, 41-я минуты), Насер Шадли (31), Тоби Алдервейрельд (43), Юри Тилеманс (45+1), Кристиан Бентеке (79), Яри Версхарен (84, пенальти), Тимоти Кастань (90), еще один мяч защитник сборной Сан-Марино Кристиан Бролли отправил в собственные ворота.

В турнирной таблице группы I сборная Бельгии занимает первое место, набрав 21 очко. В финальную часть чемпионата Европы выходят по две лучшие команды из каждой группы. За три тура до конца отборочного турнира бельгийцы стали недосягаемы для идущих третьими киприотов, в четверг обыгравших команду Казахстана со счетом 2:1 и набравших 10 очков. Сборная Бельгии стала первой командой, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года.

Второе место в группе занимает сборная России, в четверг разгромившая команду Шотландии со счетом 4:0. В активе российской команды 18 очков, для выхода на чемпионат Европы ей достаточно не проиграть в следующем матче сборной Кипра 13 октября.

Сборная Бельгии, занимающая первое место в рейтинге Международной федерации футбола, в шестой раз вышла в финальную часть чемпионата Европы. На прошлом турнире, который прошел в 2016 году во Франции, бельгийцы дошли до четвертьфинала, где уступили команде Уэльса (1:3). На турнирах в 2000, который Бельгия принимала совместно с Нидерландами, и 1984 годах сборная Бельгии не вышла из группы. В 1980 году бельгийцы добились лучшего результата на чемпионатах Европы, дойдя до финала, где уступили сборной ФРГ (1:2), а в 1972-м заняли третье место.

Результаты других матчей игрового дня

В группе C сборная Нидерландов одержала волевую победу над командой Северной Ирландии со счетом 3:1, причем голландцы забили два мяча в компенсированное ко второму тайму время. В другой встрече сборные Белоруссии и Эстонии сыграли вничью - 0:0. В турнирной таблице сборные Германии, Нидерландов и Северной Ирландии набрали по 12 очков, у белорусов - 4, у эстонцев - 1.

В группе E сборная Хорватии одержала крупную победу над командой Венгрии - 3:0, словаки сыграли вничью с валлийцами - 1:1. В таблице сборная Хорватии занимает первое место, набрав 13 очков, следом расположились команды Словакии (10), Венгрии (9), Уэльса (7) и Азербайджана (1).

Сборная Польши в группе G разгромила команду Латвии - 3:0, сборная Австрии обыграла команду Израиля - 3:1, а сборная Северной Македонии оказалась сильнее команды Словении - 2:1. В турнирной таблице лидируют футболисты из Польши с 16 очками, далее идут представители Австрии (13), Северной Македонии, Словении (по 11), Израиля (8) и Латвии (0).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. 

ЧЕ-2020 по футболу. Отборочный турнир. Группа I
МестоКомандаИВНПМячиО
1Бельгия770028-121
2Россия760122-418
3Кипр731313-710
4Казахстан72149-117
5Шотландия72055-176
6Сан-Марино70070-370

 

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