Газзаев: сборная России по футболу имела тотальное преимущество в игре с шотландцами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России имели тотальное преимущество в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев.

В четверг сборная России в "Лужниках" со счетом 4:0 переиграла команду Шотландии. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

"Поздравляю сборную России с очередной победой и хорошей игрой. Игра была до забитого гола, он назревал, было тотальное преимущество. Шотландцы до пропущенного мяча всей командой оборонялись, а потом раскрылись и сказалось мастерство и подавляющее преимущество россиян", - отметил Газзаев.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России в воскресенье на выезде сыграет с командой Кипра, для выхода на Евро подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть.