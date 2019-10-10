Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Газзаев: сборная России по футболу имела тотальное преимущество в игре с шотландцами

Бывший тренер национальной команды отметил, что россияне заметно превосходят шотландцев в мастерстве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России имели тотальное преимущество в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший тренер сборной России Валерий Газзаев.

На эту тему
Два гола Дзюбы помогли сборной России разгромить команду Шотландии в матче отбора ЧЕ-2020

В четверг сборная России в "Лужниках" со счетом 4:0 переиграла команду Шотландии. Первый тайм завершился со счетом 0:0.

"Поздравляю сборную России с очередной победой и хорошей игрой. Игра была до забитого гола, он назревал, было тотальное преимущество. Шотландцы до пропущенного мяча всей командой оборонялись, а потом раскрылись и сказалось мастерство и подавляющее преимущество россиян", - отметил Газзаев.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России в воскресенье на выезде сыграет с командой Кипра, для выхода на Евро подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть.

Теги
Газзаев, Валерий ГеоргиевичЧерчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Черчесов: сборная России будет настраиваться на победу в матче с киприотами
Для выхода на чемпионат Европы российской команде достаточно не проиграть
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС