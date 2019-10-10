Владелец "Спартака" Федун не сомневается в выходе сборной России на Евро-2020

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Владелец футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун не сомневается в том, что сборная России выйдет на чемпионат Европы 2020 года. Такое мнение он высказал с разговоре с журналистами.

Сборная России в четверг на стадионе "Лужники" со счетом 4:0 обыграла команду Шотландии. Два мяча в этой встрече забил капитан команды Артем Дзюба.

"В порядке ли сборная? Это мы увидим в Петербурге в матче со сборной Бельгии, а такую Шотландию мы обыгрывать обязаны, - сказал Федун. - Дзюба, Головин и Джикия - три лидера, которые тащат сборную".

"Работу Черчесова мы оценили по чемпионату мира, он молодец", - добавил он.

На вопрос, сожалеет ли он из-за того, что сборной не удалось оформить выход на чемпионат Европы уже 10 октября, Федун ответил: "Выйдем, куда денемся".

Турнирное положение

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы лидируют в группе (21 очко), на третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0).

Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде команде Кипра.

На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.