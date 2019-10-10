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Формула-1

"Мерседес" в Японии может досрочно завоевать трофей Кубка конструкторов сезона "Формулы-1"

Команде для победы необходимо набрать на 14 очков больше, чем "Феррари"
Описание
© EPA-EFE/WALLACE WOON

ТАСС, 11 октября. Программа 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Японии - стартует в пятницу. Гоночный уик-энд пилоты откроют двумя свободными практиками.

До финиша сезона остается пять гонок, интриг в чемпионате практически нет. Британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" лидирует в личном зачете с комфортным преимуществом и имеет хорошие шансы на следующем этапе оформить шестой чемпионский титул. А вот его команда уже в Японии может гарантировать себе победу в Кубке конструкторов. Чтобы в шестой раз подряд стать лучшим в зачете производителей "Мерседесу" необходимо набрать на 14 очков больше, чем "Феррари".

Попробует прервать серию неудачных гонок единственный представитель России в "Формуле-1" Даниил Квят из "Торо Россо". После объявления о том, что россиянин не рассматривается в качестве кандидата на место в "Ред Булле" в следующем сезоне, результаты уфимца упали. В Сингапуре он провел блеклую гонку, а выступить успешно на домашнем Гран-при в Сочи ему помешали постоянные проблемы с силовой установкой. В оставшихся гонках Квят постарается доказать, что последние результаты не являются закономерностью.

Конфигурация трассы "Судзука" уникальна - она имеет своеобразную форму "восьмерки" (для пересечения используется мост), что является единственной подобной конфигурацией в чемпионате. Трасса была открыта в 1961 году, а Гран-при "Формулы-1" она принимает с 1987 года.

За годы существования автодром реконструировали четыре раза. После серьезной аварии Алана Макниша в 2002 году был немного перестроен один из самых известных поворотов в календаре "Формулы-1" (130R), который гонщики проходят на скорости 300 км/ч. В остальном трасса подвергалась только косметическому ремонту.

Рекордсменом по количеству побед в Японии является семикратный чемпион мира немец Михаэль Шумахер, поднимавшийся на высшую ступень пьедестала шесть раз. Из действующих пилотов пять раз здесь побеждал Хэмилтон, четыре раза - немец Себастьян Феттель, один раз - финн Кими Райкконен.

Угроза изменения графика этапа

Из-за надвигающегося тайфуна "Хагибис", который должен добраться до Японии в субботу, под угрозой переноса оказались квалификационные заезды. Как сообщила пресс-служба "Формулы-1", организаторы этапа вместе с членами Международной автомобильной федерации (FIA) внимательно следят за ситуацией. Они хотят минимизировать нарушение графика этапа, а также обезопасить зрителей, болельщиков и сотрудников на трассе "Судзука". Ранее в Японии из-за надвигающегося тайфуна отменили два матча Кубка мира по регби, которые должны были пройти 12 октября.

Первая часть свободных заездов начнется в 04:00 мск, вторая - в 08:00 мск. В субботу планируется третья свободная практика (06:00 мск) и квалификация (09:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (08:10 мск).

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