Голодец назвала блестящей игру сборной России по футболу в матче с шотландцами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России показали блестящую игру в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Шотландии. Такое мнение журналистам высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Встреча прошла в четверг на стадионе "Лужники" и завершилась победой сборной России со счетом 4:0.

"Матч был блестящий, вторая часть встречи была настолько яркой, футболисты играли в свое удовольствие - это был красивый футбол. Настроение, которое захватило команду, захватило и весь стадион - это полное удовольствие. Браво нашей команде, это достойная победа, потому что сборная Шотландии - хорошая команда. У нас впереди еще матчи с командами Кипра и Бельгии, мы верим в наших ребят", - отметила Голодец.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы лидируют в группе (21 очко), на третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России в воскресенье на выезде сыграет с командой Кипра. В ноябре сборная России встретится с командами Бельгии и Сан-Марино.