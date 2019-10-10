Черчесов: сборная России будет настраиваться на победу в матче с киприотами

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Маковецкий/. Сборная России будет играть на победу в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Сборная России в четверг на стадионе "Лужники" разгромила команду Шотландии со счетом 4:0. Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко дебютировал в сборной, полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов впервые вышел в стартовом составе команды.

"Я не знал, как сыграли команды Кипра с Казахстаном, знаю, что мы выиграли 4:0. Теперь у нас задача проанализировать нашу игру, четко понять с кем и как мы играем, исходя из этого будет выбран состав. Есть игра сборных, и мы будем настраиваться на победу. Нам нужно решать свои задачи", - сказал Черчесов.

"Баринов уже выходил несколько раз, мы постепенно встраиваем новых игроков в команду, - добавил главный тренер сборной. - Тем более у нас есть травмированные. С чистого листа играть сложно, однако к концу он вошел в игру и даже позволял себе лишнее. Могу поздравить его с дебютом, а также Комличенко".

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России в воскресенье на выезде сыграет с командой Кипра, для выхода на чемпионат Европы подопечным Черчесова достаточно не проиграть. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.