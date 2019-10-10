Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Черчесов: сборная России будет настраиваться на победу в матче с киприотами

Для выхода на чемпионат Европы российской команде достаточно не проиграть
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Маковецкий/. Сборная России будет играть на победу в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

На эту тему
Два гола Дзюбы помогли сборной России разгромить команду Шотландии в матче отбора ЧЕ-2020

Сборная России в четверг на стадионе "Лужники" разгромила команду Шотландии со счетом 4:0. Нападающий чешского клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко дебютировал в сборной, полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов впервые вышел в стартовом составе команды.

"Я не знал, как сыграли команды Кипра с Казахстаном, знаю, что мы выиграли 4:0. Теперь у нас задача проанализировать нашу игру, четко понять с кем и как мы играем, исходя из этого будет выбран состав. Есть игра сборных, и мы будем настраиваться на победу. Нам нужно решать свои задачи", - сказал Черчесов.

"Баринов уже выходил несколько раз, мы постепенно встраиваем новых игроков в команду, - добавил главный тренер сборной. - Тем более у нас есть травмированные. С чистого листа играть сложно, однако к концу он вошел в игру и даже позволял себе лишнее. Могу поздравить его с дебютом, а также Комличенко".

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России в воскресенье на выезде сыграет с командой Кипра, для выхода на чемпионат Европы подопечным Черчесова достаточно не проиграть. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Черчесов, Станислав СаламовичЕвро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Гилерме: сборная России добавила в агрессии во втором тайме матча с шотландцами
Вратарь команды отметил, что для него матч прошел спокойно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС