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Евро-2020

Оздоев назвал гол в ворота сборной Шотландии одним из самых красивых в карьере

Полузащитник отметил, что футболисты сборной России не думают результатах матчей соперников по группе

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев считает, что в матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Шотландии забил один из самых красивых мячей в карьере. Такое мнение игрок высказал в разговоре с журналистами. 

Сборная России в четверг в Москве на стадионе "Лужники" со счетом 4:0 разгромила команду Шотландии. Все голы национальная команда забила во втором тайме, один из мячей на счету Оздоева.

"Почему ничего не получалось? Шотландия не слабая команда, но мы контролировали ход игры, атаковали, просто шотландцы плотно сидели в обороне, - сказал Оздоев. - Во втором тайме они раскрылись, мы забили первый гол, и это дало результат".

"Гол в ворота шотландцев, возможно, один из самых красивых в карьере, - признался он. - Мы пытались взламывать их через фланги, но это не очень получалось".

Также полузащитник отметил, что не обращал внимание на результат матча между сборными Кипра и Казахстана (2:1). В случае ничьей в этой встрече и собственной победы сборная России могла досрочно оформить выход на чемпионат Европы. "Мы не смотрим на результат, у нас свои задачи, которые надо выполнять. Главное - набирать очки", - отметил Оздоев.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде команде Кипра.

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Евро-2020
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