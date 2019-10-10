Оздоев назвал гол в ворота сборной Шотландии одним из самых красивых в карьере

Сборная России в четверг в Москве на стадионе "Лужники" со счетом 4:0 разгромила команду Шотландии. Все голы национальная команда забила во втором тайме, один из мячей на счету Оздоева.

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Магомед Оздоев считает, что в матче отборочного турнира чемпионата Европы против команды Шотландии забил один из самых красивых мячей в карьере. Такое мнение игрок высказал в разговоре с журналистами.

"Почему ничего не получалось? Шотландия не слабая команда, но мы контролировали ход игры, атаковали, просто шотландцы плотно сидели в обороне, - сказал Оздоев. - Во втором тайме они раскрылись, мы забили первый гол, и это дало результат".

"Гол в ворота шотландцев, возможно, один из самых красивых в карьере, - признался он. - Мы пытались взламывать их через фланги, но это не очень получалось".

Также полузащитник отметил, что не обращал внимание на результат матча между сборными Кипра и Казахстана (2:1). В случае ничьей в этой встрече и собственной победы сборная России могла досрочно оформить выход на чемпионат Европы. "Мы не смотрим на результат, у нас свои задачи, которые надо выполнять. Главное - набирать очки", - отметил Оздоев.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде команде Кипра.