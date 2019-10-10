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Евро-2020

Тренер сборной Шотландии назвал ужасным результат матча отбора ЧЕ против команды России

Встреча завершилась домашней победой российской сборной со счетом 4:0
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Маковецкий/. Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк считает ужасным результат матча отборочного раунда чемпионата Европы по футболу против команды России. Об этом он сказал на пресс-конференции.

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"Первый гол пропустили со стандарта, и игроки потеряли уверенность, результат, конечно, ужасный, нам нужно играть лучше. Требуется очень много работать, может быть, поменять состав. Команды, с которыми мы играли в последнее время - Бельгии и России, очень сильные, но нужно двигаться дальше", - сказал Кларк.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). На чемпионат Европы выйдут две лучшие команды из группы.

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Евро-2020
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