Бышовец: российским футболистам не стоит обольщаться победами в матчах отбора ЧЕ-2020

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не должна обольщаться победами в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года, так как они были достигнуты в играх со слабыми соперниками. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец.

В четверг сборная России в "Лужниках" со счетом 4:0 переиграла команду Шотландии. В семи встречах группы I российские футболисты одержали шесть побед, уступив лишь в стартовой встрече бельгийцам (1:3).

"Во втором тайме команда вышла совсем с другим настроем, главное, что увеличились скорости. Сборная Шотландии за весь матч не имела ни одного шанса, чтобы поразить наши ворота. Не надо обольщаться по поводу достигнутых побед, это победы над слабыми командами. Ни зависти, ни радости большой это не вызывает, думаю, что матч со сборной Кипра будет несколько сложнее", - отметил Бышовец.

"Никто не сомневался в том, что у нас есть достаточно преимуществ перед шотландцами. Некоторое благодушие и недооценка в первом тайме не позволили забить. Сборная Шотландии качественно улучшила организацию игры по сравнению с первым матчем. В первом тайме было очень мало голевых моментов", - добавил собеседник агентства.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде команде Кипра.