Гилерме: сборная России добавила в агрессии во втором тайме матча с шотландцами

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Футболисты сборной России во втором тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы против команды Шотландии добавили в агрессии. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вратарь национальной команды Маринато Гилерме.

Сборная России в четверг на стадионе "Лужники" разгромила команду Шотландии со счетом 4:0, забив все четыре мяча во втором тайме. Для Гилерме, который выступает за московский "Локомотив" с 2007 года, эта игра стала первой на арене после реконструкции, проведенной к чемпионату мира 2018 года.

"Очень красивый стадион, сегодня очень много болельщиков поддерживало нас, для меня матч был спокойным, - сказал Гилерме. - В первом тайме было немного сложно, но после перерыва мы стали более агрессивны и реализовали свои моменты. Когда забиваешь первый мяч, всегда становится легче. Сейчас у нас будет матч против сборной Кипра, осталось набрать одно очко, чтобы выйти на чемпионат Европы".

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде команде Кипра. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

На чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах в честь 60-летнего юбилея турнира, выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.