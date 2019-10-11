"Енисей" разгромил "Вейтеру" в матче Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 11 октября. Российский клуб "Енисей" (Красноярск) разгромил финскую "Вейтеру" во встрече группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском городе Сандвикен.

Матч завершился со счетом 13:2 в пользу российской команды. По четыре мяча в составе "Енисея" забросили Алмаз Миргазов (8-я, 20-я, 34-я и 54-я минуты) и Кристоффер Эдлунд (15, 23, 51, 57). Дублем отметился Сергей Ломанов (11, 19), по разу отличились Марат Шарипов (45), Денис Лапшин (48) и Тимофей Безносов (58). У проигравших мячи забросили Калле Песонен (11) и Туукка Лойкканен (53).

Ранее иркутский "Байкал-Энергия" проиграл действующему победителю турнира шведской "Вилле" со счетом 4:6. В составе российской команды отличились Денис Цыцаров (12), Вячеслав Вдовенко (34), Павел Дубовик (49) и Владислав Кузнецов (57). У победителей мячи забросили Йоаким Андерссон (3, 29), Йеспер Эрикссон (10), Феликс Ферсон (31), Альбин Томсен (32) и Йохан Лёфстед (57). "Байкал-Энергия" проиграл второй матч подряд и перед заключительным туром лишился шансов побороться за место в плей-офф турнира.

Московское "Динамо" обыграло шведский "Хаммарбю" со счетом 4:2. Мячи в составе российского клуба забрасывали Никита Иванов (2), Янис Бефус (5), Владислав Тарасов (16) и Максим Василенко (19). У соперника отличились Робин Сундин (33) и Карл-Йохан Рутквист (56).

В третий день турнира пройдут 10 матчей. Все шесть российских клубов, принимающих участие в соревнованиях, проведут свои встречи против шведских команд. Хабаровский "СКА-Нефтяник" сыграет против "Фриллесоса", архангельский "Водник" встретится с "Виллой", "Байкал-Энергия" - с "Ветландой", "Уральский Трубник" (Первоуральск) - с "Эдсбюном", "Динамо" - с "Бробергом", а "Енисей" - с "Вестеросом".

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом турнира является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг "Енисей", завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), трижды трофей оказывался в руках хоккеистов "Динамо" (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).