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Формула-1

Квалификационные заезды пилотов "Формулы-1" на Гран-при Японии перенесены из-за тайфуна

Ранее погодная ситуация стала причиной отмены двух матчей на Кубке мира по регби в Японии

ТОКИО, 11 октября. /ТАСС/. Квалификационные заезды 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Японии - перенесены из-за тайфуна "Хагибис". Об этом в пятницу сообщила Международная автомобильная федерация (FIA).

Согласно заявлению организации, все мероприятия в рамках Гран-при Японии, которые должны были пройти 12 октября, отменяются. Квалификационные заезды были перенесены на 13 октября. В федерации подчеркивают, что новое расписание также может измениться. Все зависит от погодных условий.

В среду метеорологическое управление Японии выступило со специальным предупреждением по случаю приближения мощного тайфуна "Хагибис" - уже 19-го в нынешнем году в северо-западной части Тихого океана. В настоящее время "Хагибис" движется на северо-запад от Марианских островов со скоростью 25 км/час. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 75 м/сек. По оценкам специалистов, тайфун пройдет по основной территории Японии 12 и 13 октября.

Тайфун уже стал причиной отмены порядка 800 внутренних авиарейсов и остановки железнодорожного сообщения в регионе. Также были отменены два матча Кубка мира по регби, проходящего в Японии.

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