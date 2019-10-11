Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Нэшвилла"

ТАСС, 11 октября. Два гола капитана "Вашингтона" Александра Овечкина не помогли столичному клубу одержать победу над "Нэшвиллом" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев площадки.
Овечкин отличился на 25-й и 38-й минутах матча. Также в составе "Вашингтона" голами отметились Ларс Эллер (10), Том Уилсон (33) и Ти Джей Оши (51). Форвард столичного клуба Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов отдали результативные передачи.
У победителей шайбы забросили Филип Форсберг (11), Райан Джохансен (28, 46), Мэтт Дюшен (47), Ник Бонино (55) и Маттиас Экхольм (56). Лучшим игроком матча стал Экхольм (1+0). Второй звездой был признан Джохансен (2+0), третьей - Дюшен (1+1).
В другом матче дня "Оттава" дома проиграла "Сент-Луису" со счетом 4:6. Дебютную шайбу в НХЛ забросил российский нападающий хозяев Виталий Абрамов, первым голом в сезоне отметился форвард Артем Анисимов, а защитник Никита Зайцев и нападающий Владислав Наместников записали себе в актив результативные передачи. В составе гостей голевым пасом отметился нападающий Иван Барбашев, форвард Владимир Тарасенко очков во встрече не набрал.