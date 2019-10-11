Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Дубль Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ против "Нэшвилла"

Встреча завершилась со счетом 5:6
Александр Овечкин AP Photo/Mark Zaleski
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Mark Zaleski

ТАСС, 11 октября. Два гола капитана "Вашингтона" Александра Овечкина не помогли столичному клубу одержать победу над "Нэшвиллом" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев площадки.

Овечкин отличился на 25-й и 38-й минутах матча. Также в составе "Вашингтона" голами отметились Ларс Эллер (10), Том Уилсон (33) и Ти Джей Оши (51). Форвард столичного клуба Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов отдали результативные передачи.

У победителей шайбы забросили Филип Форсберг (11), Райан Джохансен (28, 46), Мэтт Дюшен (47), Ник Бонино (55) и Маттиас Экхольм (56). Лучшим игроком матча стал Экхольм (1+0). Второй звездой был признан Джохансен (2+0), третьей - Дюшен (1+1).

В другом матче дня "Оттава" дома проиграла "Сент-Луису" со счетом 4:6. Дебютную шайбу в НХЛ забросил российский нападающий хозяев Виталий Абрамов, первым голом в сезоне отметился форвард Артем Анисимов, а защитник Никита Зайцев и нападающий Владислав Наместников записали себе в актив результативные передачи. В составе гостей голевым пасом отметился нападающий Иван Барбашев, форвард Владимир Тарасенко очков во встрече не набрал.

Реклама на ТАСС
НХЛ
"Бостон" проиграл "Колорадо" в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 2:4
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС