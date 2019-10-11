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НХЛ

"Бостон" проиграл "Колорадо" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:4
Описание
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 11 октября. "Бостон" на выезде уступил "Колорадо" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Гости вели по ходу встречи с разницей в две шайбы.

В составе хозяев шайбы забросили Натан Маккиннон (20-я минута), Пьер-Эдуар Бельмар (30), Андре Бураковски (53) и Габриэль Ландеског (59). Защитник Никита Задоров и нападающий Валерий Ничушкин очков не набрали. У "Бостона" отличились Давид Пастрняк (8) и Здено Хара (16).

"Бостон" потерпел первое поражение в сезоне. С шестью очками команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Колорадо" идет третьим на Западе, тоже имея в активе шесть баллов. Следующую встречу "Бостон" проведет дома против "Нью-Джерси" 13 октября, "Колорадо" в этот же день примет "Аризону".

В другом матче дня "Виннипег" победил дома "Миннесоту" со счетом 5:2. "Даллас" в серии буллитов уступил на своей площадке "Калгари" - 2:3. "Сан-Хосе" на выезде обыграл "Чикаго" - 5:4. "Аризона" дома взяла верх над "Вегасом" - 4:1.

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