Сеул пока не смог организовать телетрансляцию из Пхеньяна отборочного матча ЧМ-2022

СЕУЛ, 11 октября. /ТАСС/. Южная Корея продолжает попытки организовать поездку в КНДР команды болельщиков и обеспечить прямую трансляцию отборочного матча чемпионата мира по футболу 2022 года, который состоится в Пхеньяне 15 октября. Об этом заявил в пятницу в ходе очередного брифинга для журналистов представитель министерства объединения Ким Ын Хан.

Представитель ведомства подтвердил, что до сих пор не последовало никакой реакции со стороны Пхеньяна на соответствующие запросы южнокорейской стороны, выразив сожаление по этому поводу. Чиновник сообщил, что помимо правительственных каналов, Корейская футбольная ассоциация обращалась к Федерации футбола КНДР через Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Однако, по его словам, северокорейская сторона ответила, что вопрос об одобрении въезда в страну журналистов и других лиц, помимо спортсменов, не входит в юрисдикцию данной организации.

Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе второго раунда отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в азиатской зоне. Команда КНДР занимает первое место в таблице группы, набрав в двух матчах 6 очков, второе место занимают южнокорейцы (три очка, один матч), далее идут команды Туркмении (3, 2), Ливана (0, 1) и Шри-Ланки (0, 2). В третий раунд выйдут по две лучшие команды из восьми групп.

Сборные КНДР и Южной Кореи играли в одной группе в третьем раунде отборочного турнира чемпионата мира - 2010. Обе встречи тогда завершились вничью со счетом 0:0, при этом один из матчей, в котором номинальным хозяином игры была команда КНДР, был проведен на нейтральном поле в Шанхае.