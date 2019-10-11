Футболист "Зенита" Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за травмы

ТАСС, 11 октября. Футболист санкт-петербургского "Зенита" Эмануэль Маммана может пропустить до восьми месяцев из-за частичного разрыва передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает пресс-слуба петербургской команды.

Маммана получил травму в матче 12-го тура чемпионата России против "Урала" (3:1) 6 октября. Он получил повреждение на 14-й минуте встречи.

"По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. Если потребуется операция, игрок может пропустить до восьми месяцев", - говорится в сообщении.

"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. В 13-м туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, "Зенит" примет "Ростов", матч пройдет 19 октября.