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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Трояновский проведет бой с Заградником в Санкт-Петербурге

В прошлом году россиянин уступил белорусу Кириллу Релиху в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Эдуард Трояновский проведет бой против чеха Йоcефа Заградника 14 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Трояновский проведет бой против Заградника", - сказал собеседник агентства.

Трояновский 7 октября прошлого года уступил белорусу Кириллу Релиху единогласным решением судей в четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Всего на счету россиянина 27 побед (24 нокаутом) и два поражения. Трояновский владел титулом чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг с ноября 2015 года по декабрь 2016-го. После двух защит он расстался с поясом, проиграв нокаутом в первом раунде Джулиусу Индонго из Намибии.

На счету Заградника 11 побед (6 нокаутом) и три поражения.

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