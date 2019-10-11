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Летние олимпийские виды спорта

Российские волейболисты одержали четвертую победу на Кубке мира, выиграв у итальянцев

Сборная России занимает пятое место после восьми матчей
Описание
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 11 октября. Мужская сборная России обыграла команду Италии в восьмом матче на Кубке мира по волейболу. Соревнования проходят в Японии.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (13:25, 27:25, 28:26, 25:12) в пользу россиян. В первом матче россияне обыграли иранцев (3-1), во втором - канадцев (3-2), затем уступили австралийцам (2-3) и бразильцам (0-3), обыграли египтян (3-1), проиграли полякам (1-3) и японцам (1-3). В следующей игре российская команда 13 октября встретится со сборной Аргентины.

После восьми матчей сборная России занимает пятое место, имея в активе 12 очков. Возглавляет турнирную таблицу команда Бразилии (24 очка), которая еще не потерпела ни одного поражения, сборная Польши идет на втором месте (21), на третьем - команда США (16, матч в запасе), на четвертом - сборная Японии (15, матч в запасе).

Розыгрыш Кубка мира проводится один раз в четыре года. Участие в турнире принимают 12 команд со всех континентальных зон Международной федерации волейбола. Соперники встречаются друг с другом по одному разу, сборная, набравшая наибольшее количество очков, станет обладателем Кубка мира. Турнир завершится 15 октября.

Мужская сборная России дважды становилась победителем Кубка мира (1999, 2011), а также один раз выигрывала серебряные медали (2007). В активе сборной СССР четыре победы (1965, 1977, 1981, 1991), что является рекордом.

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Летние олимпийские виды спорта
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