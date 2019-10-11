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ММА

Федор Емельяненко планирует завершить карьеру после боя в Москве

Дата поединка пока неизвестна
Федор Емельяненко AP/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP/Gregory Payan

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует завершить карьеру после поединка в Москве. Об этом ТАСС сообщили в Bellator.

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"Планируется, что заключительный бой в карьере Федор проведет в Москве. Дата данного поединка пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Ранее Емельяненко заявил, что до конца карьеры проведет три боя. Ближайший поединок спортсмен проведет 29 декабря в Японии против американца Куинтона Джексона. Всего на счету 43-летнего россиянина 35 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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