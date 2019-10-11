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Форум "Россия - спортивная держава"

Ганус: недопуск российских спортсменов к международным стартам повлечет их отток за рубеж

Глава РУСАДА призвал следовать рамкам международных прав и норм
Глава РУСАДА Юрий Ганус Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Глава РУСАДА Юрий Ганус
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Недопуск российских спортсменов к международным стартам в случае отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) повлечет их отток за границу. Такое мнение на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде высказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, которая была передана WADA в начале года.

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"Если мы считаем, что будем организовывать соревнования внутри страны и нашим спортсменам будет этого достаточно, то давайте выйдем из мира иллюзий. Этого будет недостаточно - они сменят юрисдикцию. У нас и так много спортсменов, которые были гражданами Российской Федерации, а сейчас прославляют другие государства. Нужно ли нам это? Точно нет", - сказал Ганус.

"Так что давайте жить в рамках международных прав и норм, тем более регулирующих спорт. Здесь речь не о санкциях, а о ценностях, очень сложно менять отношение к тем, кто нарушает ценности. Бессменный президент Всемирного экономического форума Клаус Шваб сказал, что в гиперволативном мире единственное, что ценно - доверие. Разрушив доверие, его сложно вернуть", - добавил он.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре прошлого года. При этом российская сторона должна была предоставить WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории. Россия предоставила WADA все необходимые данные, однако в условиях говорилось, что требование будет считаться выполненным только в том случае, если будет подтверждена целостность базы данных.

8 октября министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в адрес WADA направлены объяснения по всем вопросам, связанным с базой данных. Встреча представителей WADA и Министерства спорта РФ, которая будет посвящена вопросам изменений данных в базе московской лаборатории, пройдет 23 октября/

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Форум "Россия - спортивная держава"
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