Стал известен состав женской сборной России по баскетболу на первые матчи отбора ЧЕ-2021

ТАСС, 11 октября. Тренерский штаб женской сборной России по баскетболу назвал состав на два стартовых матча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Сборная России проведет первые матчи под руководством главного тренера Александра Ковалева, которого 8 октября утвердили на посту главного тренера.

Всего в состав команды вошли 15 спортсменок. Полный список выглядит следующим образом: защитники Наталья Жедик ("Динамо", Курск), Елизавета Комарова (МБА, Москва), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное), Анна Лешковцева (МБА), Карина Низамова ("Надежда", Оренбург); форварды Татьяна Видмер ("Динамо" К), Анна Зайцева ("Ростов-Дон", Ростов-на-Дону), Анастасия Логунова (МБА), Раиса Мусина (УГМК, Екатеринбург), Дарья Намок, Ксения Тихоненко, Анастасия Шилова (все - "Надежда"); центровые Наталья Анойкина ("Динамо" К), Мария Вадеева (УГМК), Альбина Ражева ("Надежда").

Еще девять баскетболисток включены в резервный список. Среди них защитники Виктория Завьялова, Джамирра Фолкнер (обе - УГМК), Камилла Огун ("Спарта энд К"), Екатерина Федоренкова (МБА); форварды Аделина Абайбурова ("Хернер", Германия), Юлия Гладкова ("Сату-Марэ", Румыния); центровые Жосселина Майга ("Гожув", Польша), Татьяна Сема ("Спарта энд К"), Елизавета Шабанова ("Динамо" К).

Баскетболистки соберутся 10 ноября на базе в Новогорске, а 12 ноября отправятся в Оренбург на первый матч против команды Боснии и Герцеговины. Игра пройдет 14 ноября. 17 ноября россиянки сыграют против сборной Эстонии. Россиянки выступают в группе С.

Отборочный турнир на чемпионат Европы - 2021 пройдет в три этапа: первый этап пройдет в ноябре 2019 года, второй - в ноябре 2020 года, третий - в феврале 2021 года. На каждом этапе команды сыграют по два матча. Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть турнира получат победители групп, а также пять лучших команд, занявшие вторые места.