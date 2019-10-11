Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Федерация бокса России ведет переговоры о бое Лебедева в Красноярске

В последний раз россиянин выходил на ринг в ноябре прошлого года
Денис Лебедев Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Денис Лебедев
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Руководство Федерации бокса России ведет переговоры о проведении поединка бывшего чемпиона мира по двум престижным версиям Дениса Лебедева в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.
Как ранее сообщал ТАСС, Лебедев может провести бой с конголезцем Илунгой Макабу в Красноярске в декабре.

"Бой Лебедева в Красноярске находится в разработке", - сказал собеседник агентства.

Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, позднее сообщил о желании вернуться на ринг. 

Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году. 

Макабу в двух последних поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина. В настоящий момент 31-летний конголезский боксер владеет серебряным титулом Всемирного боксерского совета (WBC), в его активе 26 побед (24 - нокаутом), два поражения.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Сборные по баскетболу
Стал известен состав женской сборной России по баскетболу на первые матчи отбора ЧЕ-2021
Команда соберется 10 ноября на базе в Новогорске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС