РУСАДА намерено добиться открытия дела о хищениях прошлым руководством организации

В апреле стало известно, что новое руководство РУСАДА попросило правоохранительные органы возбудить уголовное дело на основании финансовых нарушений, которые оно выявило в деятельности предшественников.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено добиться открытия уголовного дела о хищениях прошлым руководством организации на сумму более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде заявил глава РУСАДА Юрий Ганус.

"Руководствуясь принципами независимого расследования, к этому делу мы привлекли организацию, которая специализируется на антикоррупционных расследованиях. По его итогам был составлен отчет, в котором указывалось на серьезные признаки нарушений. Его мы представили наблюдательному совету РУСАДА, который принял решение передать документы в правоохранительные органы", - сказал Ганус.

"Мы передали их в МВД, где посчитали, что состава преступления нет, что они никого не могут привлечь к ответственности. У нас другая информация. Сейчас мы оспариваем это решение, мы подали документы в органы прокуратуры. По нашему мнению, правоохранительные органы не дали должную оценку предоставленным сведениям", - добавил он.

После проверки старой бухгалтерии РУСАДА выявило, что раньше организация закупала оборудование для сбора биоматериала по ценам на 40-50% выше рыночной. Документы подписывал бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, скончавшийся в 2016 году.

Руководство РУСАДА сменилось в 2017 году.