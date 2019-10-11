Брусникина: государство должно оказывать поддержку завершившим карьеру спортсменам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Общественные организации и государство должны оказывать поддержку спортсменам, которые завершили карьеру. Такое мнение на форуме "Россия - спортивная держава" высказала вице-президент Федерации синхронного плавания России, четырехкратная олимпийская чемпионка по этому виду спорта Ольга Брусникина.

Форум стартовал в Нижнем Новгороде 10 октября.

"Я очень благодарна тем, кто поддержал меня после завершения карьеры, в тот момент я оказалась в городе Чехов, просто влюбилась в местный дворец спорта, захотела открыть там школу и бросилась в этот омут с головой. Рядом оказались люди, которые поддержали, помогли сориентироваться и пойти в правильном направлении, - отметила Брусникина. - И моя мечта свершилась, сначала это была частная школа, сейчас она выросла в государственную, там уже представлены четыре вида спорта. Мне удалось в городе, где не было этого вида спорта, традиций, создать и довести до ума школу, и сейчас у меня есть воспитанники - чемпионы миры".

"Очень важно, что происходит со спортсменами после завершения карьеры. Это влияет и на решение родителей отдать ребенка в тот или иной вид спорта, потому что они смотрят в том числе и на то, что происходит после. Если мы хотим видеть успешных спортсменов после завершения карьеры, то надо продолжать гордиться им. Общественные организации и государство должны помогать и заботиться об этом, потому что это очень сложный процесс", - добавила Брусникина.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде завершится 11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.