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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Юнайтед" ищет нового спонсора из-за опасений потерять нынешнего

Американская компания General Motors считает, что переплатила за права на клуб в 2012 году

ТАСС, 11 октября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" (МЮ) начал поиски нового титульного спонсора из-за опасений, что нынешний - автомобильный бренд Chevrolet ("Шевроле") - не станет продлевать контракт после 2021 года в связи со слабым выступлением команды. Об этом сообщает в пятницу газета Times со ссылкой на информированные источники.

Сейчас МЮ занимает 12-е место в чемпионате Англии. По утверждению источников, знакомых с ситуацией, практически нет шансов на то, что Chevrolet продолжит спонсорское сотрудничество с МЮ, поскольку головная компания - американский автогигант General Motors - считает, что переплатила за права в 2012 году. С этим обстоятельством связывают последовавший позднее уход из корпорации главы департамента глобального маркетинга Джоэла Иваника. Руководство корпорации выразило недовольство его действиями, выяснив, что в результате сделки им придется платить гораздо больше предшественника - американской компании Aon Corp.

Заключенный тогда английским клубом семилетний контракт с американцами стал рекордным и составил £450 млн ($553,5 млн). До этого крупнейшим спонсорским контрактом было пятилетнее соглашение между "Барселоной" и некоммерческой организацией из Катара Qatar Foundation на сумму $230 млн.

Согласно условиям соглашения между "Манчестер Юнайтед" и Chevrolet, эти средства должны поступить клубу в сезонах-2014/15 - 2020/21. В минувшем сезоне от спонсоров поступили в общей сложности £171,8 млн ($211,3). Общие же поступления составили рекордные £627 млн ($771 млн), что на 6,3% выше, чем в предыдущем.

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