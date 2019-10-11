Гендиректор ФК "Зенит" назвал знаменательной победу сборной России над шотландцами

Россияне в четверг в Москве на стадионе "Лужники" обыграли команду Шотландии со счетом 4:0. Подопечные главного тренера Станислава Черчесова гарантируют выход на чемпионат Европы 2020 года, если 13 октября во встрече со сборной Кипра наберут как минимум одно очко.

"Это очень знаменательная победа, поскольку она одержана с очень большим счетом. В первом тайме забить не удалось, но во втором забили четыре очень красивых гола. Могли забить и еще", - сказал Медведев.

"Отдельно игроков я бы не стал выделять, потому что на поле была единая команда, - подчеркнул гендиректор "Зенита". - Конечно, приятно, что футболисты "Зенита" себя показали с лучшей стороны: это и Артем Дзюба, и Магомед Оздоев, и Юрий Жирков. Всегда приятно, когда игроки твоей любимой команды вносят вклад в игру сборной, но самое главное - командный дух и единство. На поле была не сборная солянка, а единая команда, настоящая сборная!"

Дзюба, на счету которого восемь мячей в семи матчах отборочного турнира ЧЕ-2020, занимает второе место в списке лучших бомбардиров. Выше располагается только израильский форвард Эран Захави (10 мячей в семи встречах). В том случае, если капитан сборной России забьет как минимум один мяч, он обновит принадлежащий ему же рекорд по числу голов в одном отборочном турнире к чемпионату мира или Европы. Ранее Дзюба забил восемь мячей в квалификации к ЧЕ-2016, второе место в этом списке занимает Владимир Бесчастных, на счету которого семь мячей в отборочном турнире чемпионата мира 2002 года.

"Сможет ли Дзюба довести число голов в отборе к чемпионату Европы - 2020 до десяти? Это может стать вишенкой на праздничном торте выхода на турнир. Если это произойдет, думаю, будет приятно не только ему, но и всем болельщикам", - отметил Медведев.

Турнирное положение сборной России в отборочном турнире ЧЕ-2020

В таблице группы I после семи туров сборная России занимает второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом - сборная Казахстана (7), пятом - команда Шотландии (6), шестом - сборная Сан-Марино (0). После матча с киприотами, в котором национальная команда может оформить выход на чемпионат Европы, ей предстоит сыграть против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.