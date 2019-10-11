Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

ТАСС, 11 октября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова претендуют на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

"Чем больше о тебе в Википедии, тем сложнее".

"Чем больше о тебе в Википедии, тем сложнее". Ласицкене о спорте, допинге и Олимпиаде

В прошедшем сезоне Ласицкене стала победительницей чемпионата мира, чемпионата Европы в помещении, а также Бриллиантовой лиги. 26-летняя россиянка установила лучший результат сезона в мире - 2,06 м.

На счету Сидоровой в сезоне также победа на чемпионате мира и чемпионате Европы в помещении, ей принадлежит лучший результат сезона в мире - 4,95 м.

Также на звание лучшей легкоатлетки претендуют немки Малайка Михамбо (прыжки в длину), Геза-Фелиситас Краузе (бег с препятствиями) и Констанце Клостерхальфен (бег), британка Катарина Джонсон-Томпсон (многоборье), голландка Сифан Хассан (бег на длинные дистанции), итальянка Элеонора Джорджи (марафон), Йоанна Федорова из Польши (метание молота) и представительница Великобритании Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции).

Голосование за лучшую спортсменку года закроется 18 октября. Торжественная церемония награждения состоится 26 октября в Таллине.