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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Голосование за лучшую спортсменку закроется 18 октября
Мария Ласицкене Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 11 октября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова претендуют на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

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В прошедшем сезоне Ласицкене стала победительницей чемпионата мира, чемпионата Европы в помещении, а также Бриллиантовой лиги. 26-летняя россиянка установила лучший результат сезона в мире - 2,06 м.

На счету Сидоровой в сезоне также победа на чемпионате мира и чемпионате Европы в помещении, ей принадлежит лучший результат сезона в мире - 4,95 м.

Также на звание лучшей легкоатлетки претендуют немки Малайка Михамбо (прыжки в длину), Геза-Фелиситас Краузе (бег с препятствиями) и Констанце Клостерхальфен (бег), британка Катарина Джонсон-Томпсон (многоборье), голландка Сифан Хассан (бег на длинные дистанции), итальянка Элеонора Джорджи (марафон), Йоанна Федорова из Польши (метание молота) и представительница Великобритании Дина Эшер-Смит (бег на короткие дистанции).

Голосование за лучшую спортсменку года закроется 18 октября. Торжественная церемония награждения состоится 26 октября в Таллине.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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