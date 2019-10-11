"Водник" проиграл шведской "Вилле" в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Архангельский "Водник" проиграл шведской команде "Вилла" со счетом 0:1 в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

Единственный гол забил Йоаким Андерссон на 57-й минуте. В группе А "Водник" занимает второе место, набрав 6 очков после трех матчей, лидирует "Вилла" с 6 очками после двух встреч.

В другом матче группового этапа хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл шведский "Фриллесос" со счетом 6:0. Голами отметились Станислав Турушев (15-я и 51-я минуты), Алан Джусоев (18), Александр Антипов (24), Артем Бондаренко (31) и Максим Ишкельдин (50). В турнирной таблице группы D российская команда набрала 9 очков, не потерпев ни одного поражения, и вышла в плей-офф с первого места. На второй строчке идет "Сандвикен" (Швеция) с 3 очками, за ним - другие шведские команды "Мотала" и "Фриллесос" (обе - 0).

В группе С в своем первом матче "Енисей" (Красноярск) разгромил финский клуб "Вейтера" (13:2). Забитыми мячами в составе победителей отметились Алмаз Миргазов (8, 20, 34, 54), Сергей Ломанов (11, 19), Кристоффер Эдлунд (15, 23, 51, 57), Марат Шарипов (45), Денис Лапшин (48) и Тимофей Безносов (58).

Позднее в пятницу пройдут другие матчи с участием российских клубов - иркутский клуб "Байкал-Энергия" сыграет со шведской командой "Ветланда", "Уральский трубник" (Первоуральск) сыграет со шведским "Эдсбюном", московское "Динамо" встретится с "Бробергом" (Швеция), "Енисей" сыграет с "Вестеросом" (Швеция).

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом турнира является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг "Енисей", завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), трижды трофей оказывался в руках хоккеистов московского "Динамо" (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).