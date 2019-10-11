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КХЛ

Хоккеисты Ансель Галимов и Константин Климонтов перешли в "Спартак"

Галимов подписал с клубом соглашение на один год, Климонтов заключил пробный контракт

ТАСС, 11 октября. Нападающий Ансель Галимов и защитник Константин Климонтов перешли в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

28-летний Галимов перешел в московский клуб из череповецкой "Северстали", соглашение с ним рассчитано на один год. Климонтов подписал со "Спартаком" пробное соглашение.

Галимов в этом сезоне провел шесть матчей в составе череповецкого клуба, в которых набрал три очка (2 шайбы + 1 результативная передача). Всего на его счету 322 матча в КХЛ и 104 очка (54+50).

Климонтов в текущем сезоне не выступал за профессиональные клубы. В прошлом сезоне он выступал за нур-султанский "Барыс" и новосибирскую "Сибирь". Всего на счету 28-летнего хоккеиста 274 матча в КХЛ, в которых он набрал 38 очков (8+30).

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