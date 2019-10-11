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Форум "Россия - спортивная держава"

РУСАДА столкнулось с агрессивной реакцией на запрет использования спортсменами алкоголя

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что запрет на употребление алкоголя во время сдачи допинг-теста будет отражен и в новом Всемирном антидопинговом кодексе
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Пресс-служба Минспорта РФ
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Пресс-служба Минспорта РФ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) столкнулось с агрессивной реакцией на запрет использования спортсменами алкоголя во время прохождения допинг-тестирования. Об этом на форуме "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА весной запретило спортсменам во время прохождения допинг-контроля употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, которые ранее использовались некоторыми атлетами для ускорения процедуры сдачи мочи.

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"После этого я получила критику в свой адрес, мол, Пахноцкая вслед за алкоголем запретит и внебрачные связи, - сказала она. - На самом деле, причин такого решения три. Во-первых, это вредит здоровью спортсмена, о чем есть заключение экспертных комиссий. Во-вторых, употребление алкоголя приводит к не совсем достойному поведению на пункте допинг-контроля, что ранее выражалось не только в непристойном поведении, но и в том, что в адрес инспекторов поступали угрозы".

"В-третьих, алкоголь мешает детекции возможной запрещенной субстанции", - подчеркнула она.

Заместитель генерального директора РУСАДА отметила, что запрет на употребление алкоголя во время сдачи допинг-теста будет отражен и в новом Всемирном антидопинговом кодексе. "Но у нас эта норма уже отражена, поскольку национальная антидопинговая организация имеет право сама регламентировать все составляющие допинг-контроля. Просто нужно объяснять причину такого решения, мы же в ответ на него получили несколько агрессивную обратную связь с вопросами, почему нельзя пить пиво. Мы вежливо всем все объяснили", - отметила она.

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