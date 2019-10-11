Федерер проиграл Звереву в четвертьфинале теннисного турнира в Шанхае

ТАСС, 11 октября. Швейцарец Роджер Федерер проиграл представителю Германии Александру Звереву в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Призовой фонд соревнований составляет около $7,5 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6 (7:9), 6:3 в пользу 22-летнего спортсмена из Германии, который посеян на турнире под 5-м номером. Теннисисты встречались в седьмой раз, в четвертый раз победу одержал Зверев. 38-летний Федерер отыграл пять матчболов на тай-брейке во втором сете. В полуфинале турнира Зверев сыграет с победителем матча между австрийцем Донимиком Тимом (4) и итальянцем Маттео Берреттини (11).

Зверев занимает шестое место в мировом рейтинге, в его активе 11 титулов ATP. Федерер является пятикратным победителем Открытого чемпионата США, шестикратным победителем Открытого чемпионата Австралии, восьмикратным победителем Уимблдона, а также победителем Открытого чемпионата Франции. В рейтинге он занимает третье место, в его активе 102 титула ATP.

Турнир в Шанхае завершится 13 октября. Победитель получит $1,375 млн и 1000 рейтинговых очков, финалист - $696 тыс. и 600 очков. В прошлом сезоне турнир выиграл серб Новак Джокович, который в этом году уступил греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале.