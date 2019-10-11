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Прощание с умершим от рака в Германии хоккеистом Мнацяном пройдет в Омске 13 октября

Спортсмен скончался 5 октября в возрасте 29 лет от опухоли позвоночника

ОМСК, 11 октября. /ТАСС/. Церемония прощания и похороны российского хоккеиста Самвела Мнацяна, скончавшегося 5 октября в возрасте 29 лет от опухоли позвоночника в Германии, пройдут 13 октября. Об этом сообщили ТАСС в пятницу пресс-службе хоккейного клуба "Авангард".

"Прощание состоится в воскресенье с 11:00 (8:00 мск) до 13:00 (10:00 мск) в игровом зале ДХЦ "Авангард"", - сообщили в пресс-службе.

Болезнь у бывшего защитника новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" была диагностирована в июле 2018 года, спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге.

Мнацян родился в Омске, в сезоне-2009/10 выступал в молодежной хоккейной лиге за "Омских Ястребов". В КХЛ он играл за "Барыс" (2012-2013), "Нефтехимик" (2013-2015), "Адмирал" (2015-2018), после чего подписал двухлетний контракт с "Сибирью". Всего в лиге игрок провел 183 матча, набрав 13 очков (4 шайбы + 9 результативных передач).

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