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Летние олимпийские виды спорта

Японские волейболисты переиграли египтян в матче Кубка мира

Встреча завершилась со счетом 3-2

ТАСС, 11 октября. Мужская сборная Японии по волейболу одержала победу над командой Египта со счетом 3-2 (25:14, 18:25, 25:23, 28:30, 15:13) в заключительном матче восьмого тура Кубка мира. Турнир проходит в Японии.

Ранее в пятницу россияне обыграли итальянцев (3-1). В другим матчах игрового дня иранцы обыграли аргентинцев (3-2), сборная Польши переиграла команду Австралии (3-0), бразильцы оказались сильнее представителей Туниса (3-0), американцы обыграли канадцев (3-2).

В девятом туре российская команда сыграет с аргентинцами, встреча пройдет в воскресенье. Также в этот день пройдут матчи между командами Италии и Канады, США и Австралии, Польши и Бразилии, Египта и Туниса, Японии и Ирана.

В Кубке мира принимают участие 12 команд, которые определят победителя по итогам однокругового турнира. Сборная России занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Лидирует команда Бразилии (24 очков), затем идут команды Польши (21), США (18) и Японии (17).

Турнир завершится 15 октября. Кубок мира проводится один раз в четыре года с 1965 года. Действующим победителем является сборная США. Больше всего побед на турнире одержала сборная СССР (4), по две победы на счету сборных России, Бразилии и США.

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Летние олимпийские виды спорта
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