Конец эпохи. "Металлург" уволил самого титулованного хоккейного функционера России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в пятницу отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты команды. "Металлург" в 16 матчах нынешнего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) потерпел 12 поражений и занимает предпоследнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Величкин работал в "Металлурге" с 1991 года. За годы его руководства клуб дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016), пять раз чемпионом России (1999, 2001, 2007, 2014, 2016), обладателем Кубка России (1998), победителем Евролиги (1999, 2000), обладателем Суперкубка Европы (2000), Кубка Шпенглера (2005) и Кубка европейских чемпионов (2008). На протяжении 18 лет Величкин занимал пост генерального директора "Металлурга", а затем стал вице-президентом. С 2010 по 2012 год он отошел от клубных дел и стал заместителем управляющего директора КХЛ, затем вернулся в "Металлург" и выиграл два Кубка Гагарина.

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Однако после титула в 2016 году и участия в финале в 2017-м результаты "Металлурга" резко пошли на спад. В сезоне-2017/18 команда из Магнитогорска вылетела во втором раунде плей-офф, прошлый розыгрыш Кубка Гагарина завершила на первой стадии. В нынешнем сезоне "Металлург" рискует и вовсе впервые в истории КХЛ не попасть в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. 30 сентября после поражения от омского "Авангарда" (2:3) "Металлург" занимал последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, проиграв 10 игр из 12 на старте сезона. Величкин в тот же день заявил, что покинет свой пост только после того, как команда завоюет еще один Кубок Гагарина. С тех пор "Металлург" начал выправлять турнирное положение и в последующих четырех встречах набрал шесть очков из восьми возможных. В четверг команда из Магнитогорска на своем льду в овертайме проиграла "Адмиралу" со счетом 3:4. Частые смены тренеров После замены Майка Кинэна, который привел команду к Кубку Гагарина в сезоне-2013/14, на Илью Воробьева в "Металлурге" началась тренерская чехарда. Воробьев в первом же сезоне также выиграл трофей, после чего довел команду до финала Кубка Гагарина. Третий сезон под руководством Воробьева начался для магнитогорцев неудачно, из-за чего тренер был уволен, до конца чемпионата командой руководил Вячеслав Козлов. В межсезонье Величкин назначил на пост главного тренера чешского специалиста Йозефа Яндача, который за три года не смог выиграть медалей крупных турниров со сборной Чехии. "Каждому отведено определенное время, отдадим должное Величкину, все успехи связаны с его фамилией. Отставка имеет под собой почву, на нее повлияли несколько моментов - это и результат команды и прежде всего большая ошибка при приглашении Яндача", - сказал в беседе с ТАСС бывший тренер "Металлурга" Федор Канарейкин, который привел команду к золотым медалям сезона-2006/07.

"Металлург" при Яндаче не сумел преодолеть барьер первого раунда плей-офф, а в начале текущего сезона чешский тренер был уволен после двух поражений в трех стартовых матчах. Величкин снова был вынужден прибегнуть к кандидатуре Воробьева, расставание с которым прошло не очень хорошо. Бывший главный тренер сборной России за короткий промежуток времени наладить игру не сумел, на данный момент после 16 матчей в активе "Металлурга" 12 очков. Восьмое место, дающее право сыграть в плей-офф, с 17 очками занимает "Трактор", при этом "Металлург" провел на две игры меньше команды из Челябинска. "Металлург" буксует, находится в полной яме, смена тренера пока ничего не приносит. Тренерский штаб должен слиться с командой, должна быть полная самоотдача, в коллективе есть титулованные игроки, которые умеют выигрывать. Воробьев у руля уже месяц, пора выправлять ситуацию. То, что "Магнитка" прибавит и попадет в плей-офф, - однозначно, а там уже ситуация будет зависеть от многих факторов", - считает Канарейкин. Трансферные ошибки Величкина К плачевным промежуточным итогам привела и трансферная политика, за которую полностью отвечал Величкин. На протяжении всего времени управления клубом он нередко делал ставку на чешских легионеров, которые зачастую приносили ему результат. Ян Марек и Ярослав Кудрна стали одними из главных творцов чемпионства в 2007 году, результативно играли Петр Сикора в локаутный сезон-2014/15, а также чемпион мира 2010 года Томаш Ролинек. Однако в последнее время уровень чешского чемпионата и чешского хоккея в целом упал, что подтверждают и результаты сборной Чехии на крупных международных турнирах (ни одной медали на Олимпиадах и чемпионатах мира с 2012 года). Начиная с сезона-2018/19 Величкин перестал угадывать с легионерами, в чем признался по итогам прошлого чемпионата. В межсезонье команду покинули четыре из пяти иностранцев, сохранил место только имевший действующий контракт швед Деннис Расмуссен. Слабую результативность (15 очков в 40 матчах) показал и Михал Булирж, приезжавший в команду в ранге лучшего снайпера чемпионата Чехии.

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