Более 5 тыс. человек поучаствовали в зарядке на спортивном форуме в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Число участников массовой зарядки, которая прошла в пятницу в Нижегородской области в рамках международного форума "Россия - спортивная держава", превысило 5 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Более 5 тыс. человек приняли участие в общерегиональной зарядке в рамках международного форума "Россия - спортивная держава", - отметили в пресс-службе.

Основной площадкой мероприятия стал стадион "Нижний Новгород", где собрались более 4 тыс. человек. В зарядке, которую провела телеведущая Тина Канделаки, приняли участие призер Олимпийских игр биатлонист Николай Круглов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Вчера было много серьезных переговоров, дискуссий, площадок, сегодня уже успел провести ряд встреч. То, что мы встроили эту зарядку в программу форума - это замечательно. Это действительно заряжает, и уже хочется опять в бой - на переговоры, в работу", - цитирует Никитина пресс-служба.

К зарядке также присоединились шесть физкультурно-оздоровительных комплексов региона, ГУ МЧС по Нижегородской области, Академия МВД РФ, Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского, Горьковский автозавод.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходит в Нижнем Новгороде 10-11 октября. Основным организатором форума выступает Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.