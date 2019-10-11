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Футбол в России

Орещук покинул пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам ФК "Динамо"

Сергей Степашин был избран председателем консультативного совета клуба

ТАСС, 11 октября. Роман Орещук отправлен в отставку с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Данное решение было принято на заседании совета директоров "Динамо", которое состоялось в пятницу. Также на заседании была утверждена отставка главного тренера команды Дмитрия Хохлова, об уходе которого было объявлено 5 октября после гостевого матча чемпионата России против "Оренбурга", который закончился поражением "Динамо" со счетом 0:2.

Также сообщается, что создан новый совещательный орган - консультативный совет футбольного клуба "Динамо", в состав которого вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур, поддерживающие "Динамо", а также ветераны клуба. "Задача совета - оказание всесторонней помощи ФК "Динамо". Председателем совета избран Сергей Степашин", - говорится в сообщении.

"Динамо" не может одержать победу в пяти матчах чемпионата России кряду, 25 сентября бело-голубые потерпели поражение на выезде от владивостокского "Луча" (0:1) в матче 1/16 финала Олимп - Кубка России и покинули турнир. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Динамо" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 10 очков после 12 встреч. В следующем матче московский клуб на домашнем поле сыграет с "Краснодаром" 20 октября.

Теги
Российский футболРоссияСтепашин, Сергей Вадимович
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