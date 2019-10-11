Колобков обсудил с гендиректором Международной федерации волейбола организацию ЧМ-2022

ТАСС, 11 октября. Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с генеральным директором Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо в рамках форума "Россия - спортивная держава", который завершился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе беседы Колобков и Азеведо обсудили организационные вопросы чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдет в России в 2022 году. Также Азеведо поблагодарил Колобкова за приглашение на форум и заявил о заинтересованности в посещении форума в следующем году.

"В волейболе много равных команд, поэтому никогда не известно, какими будут результаты. Это придает волейболу особый интерес со стороны болельщиков. У нас очень ждут домашний чемпионат мира", - сказал Колобков.

"Мы уже отмечаем, что соревнования в России пройдут на высоком уровне, - подчеркнул Азеведо. - У вас очень хорошие условия для проведения такого масштабного турнира, который не самый простой с точки зрения организации, ведь в нем участвуют команды из 24 стран, 21 день идут соревнования".

Мужской чемпионат мира по волейболу 2022 года пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Уфа и Ярославль.

VIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проходил в Нижнем Новгороде 10 и 11 октября. Основным организатором форума выступали Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области.