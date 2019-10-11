Колобков: форум "Россия - спортивная держава" удался, следующий будет еще интереснее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Восьмой международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде удался, его программа в будущем будет расширена и станет еще интереснее. Об этом в беседе с журналистами, подводя итоги мероприятия, рассказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Форум был учрежден в 2009 году указом президента РФ, впервые он был проведен в Казани. В нынешнем году в Нижнем Новгороде собрались более трех тысяч человек - спортсменов, функционеров, тренеров, представителей бизнеса, руководителей спортивных федераций, регионов.
"Форум состоялся. Он действительно был международным, с хорошим составом участников - все залы, где проходили сессии, круглые столы, пленарные заседания были полны, мы хорошо проработали программу, - отметил Колобков. - Скоро мы подведем официальные итоги форума, но уже сейчас можно говорить о том, что количество желающих участвовать в форуме серьезно превысило наши ожидания, и теперь мы будем думать над расширением форума, над увеличением выставочной зоны, чтобы следующий был еще лучше, еще интереснее".
Основным организатором форума выступили Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области. "Мы хорошо поработали, я благодарю всех, кто принял участие в организации форума. Надеюсь все его участники увезут домой новые знания и новые идеи", - подчеркнул министр.
Откровенный разговор на правильные темы
Министр отметил, что форум "Россия - спортивная держава" стал площадкой для обсуждения самых разных вопросов. "Форум получился открытым, все смогли высказаться, в особенности мне очень понравилось пленарное заседание - его участники были предельно откровенны, говорили правильные вещи, обсуждая и развитие массового спорта, и важность спорта в экономическом плане, в качестве социальной ответственности государства, в роли наследия", - отметил Колобков.
"Я видел в зале большую заинтересованность у всех участников форума. Все мы сделали определенные выводы, знаем, куда двигаться дальше. Сейчас важно понять и верно оценить тенденции", - подчеркнул Колобков.
Глава Министерства спорта отметил появление новых спортивных проектов, таких как Urban Games и Гимназиада: "Это те направления, на которые нужно делать акценты - с их помощью можно поднять массовость спорта и решить главную задачу, поставленную президентом России, вовлечение в занятия спортом до 55 процентов населения страны. Эта цифра вполне реальна", - уверен Колобков.
Нижний Новгород - новый российский спортивный регион
Колобков отметил, что форум отметился большой совместной работой с главами международных федераций: "Мы встречались со многими международными федерациями, договорились о проведении в Нижнем Новгороде чемпионата Европы по пятиборью, больших соревнований на открытой воде под эгидой FINA (Международная федерация плавания - прим. ТАСС), о проведении турнира по синхронному плаванию, водным видам спорта и не планируем на этом останавливаться - у Нижнего Новгорода большая программа по развитию спорта, и форум дал этому толчок".
По мнению министра спорта, Нижний Новгород становится новым спортивным регионом России. "Многие открыли для себя Нижний Новгород как новый российский спортивный регион, здесь хотят проводить соревнования. Я рад, что руководство региона поддерживает развитие спорта - восстанавливается трамплинный комплекс, планируется восстановить гребной канал, будут построены ледовая площадка и площадка для керлинга. Получится хороший спортивный кластер", - заключил Колобков.