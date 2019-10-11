Колобков: форум "Россия - спортивная держава" удался, следующий будет еще интереснее

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Восьмой международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" в Нижнем Новгороде удался, его программа в будущем будет расширена и станет еще интереснее. Об этом в беседе с журналистами, подводя итоги мероприятия, рассказал министр спорта РФ Павел Колобков. Форум был учрежден в 2009 году указом президента РФ, впервые он был проведен в Казани. В нынешнем году в Нижнем Новгороде собрались более трех тысяч человек - спортсменов, функционеров, тренеров, представителей бизнеса, руководителей спортивных федераций, регионов.

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"Форум состоялся. Он действительно был международным, с хорошим составом участников - все залы, где проходили сессии, круглые столы, пленарные заседания были полны, мы хорошо проработали программу, - отметил Колобков. - Скоро мы подведем официальные итоги форума, но уже сейчас можно говорить о том, что количество желающих участвовать в форуме серьезно превысило наши ожидания, и теперь мы будем думать над расширением форума, над увеличением выставочной зоны, чтобы следующий был еще лучше, еще интереснее". Основным организатором форума выступили Министерство спорта РФ при поддержке правительства Нижегородской области. "Мы хорошо поработали, я благодарю всех, кто принял участие в организации форума. Надеюсь все его участники увезут домой новые знания и новые идеи", - подчеркнул министр. Откровенный разговор на правильные темы Министр отметил, что форум "Россия - спортивная держава" стал площадкой для обсуждения самых разных вопросов. "Форум получился открытым, все смогли высказаться, в особенности мне очень понравилось пленарное заседание - его участники были предельно откровенны, говорили правильные вещи, обсуждая и развитие массового спорта, и важность спорта в экономическом плане, в качестве социальной ответственности государства, в роли наследия", - отметил Колобков.

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