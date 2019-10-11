Стивен Сигал заявил, что хотел бы готовить к боям Александра Емельяненко

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Американский актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал хочет готовить к поединкам российского бойца Александра Емельяненко. Об этом Сигал заявил на пресс-конференции.

В пятницу Сигал и Емельяненко провели совместный мастер-класс.

"Я смотрел раньше бои Александра, - сказал Сигал. - Могу сказать, что сейчас он в отличной форме. Мы будем тренироваться вместе, и я хотел бы в дальнейшем участвовать в его подготовке".

Емельяненко проведет ближайший бой 29 ноября в Москве против тяжелоатлета и пауэлифтера Михаила Кокляева по правилам бокса.