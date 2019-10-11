Гимнаст Никита Нагорный завоевал золото ЧМ в индивидуальном многоборье

22-летний Нагорный набрал 88,772 балла по сумме шести упражнений. Вторым стал Далалоян (87,165), бронзовую медаль завоевал украинец Олег Верняев (86,973). Нагорный впервые в карьере стал первым в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира. На прошлогоднем чемпионате мира победу в данном виде программы одержал Далалоян, а Нагорный стал третьим.

Нагорный является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, также на его счету золотая награда текущего чемпионата мира (команда), серебряная и бронзовая медали чемпионата мира 2018 года в команде и в индивидуальном многоборье соответственно. Кроме того, Нагорный является шестикратным чемпионом Европы и бронзовым призером европейских первенств. 23-летний Далалоян является трехкратным чемпионом мира (многоборье, команды, вольные упражнения), также на его счету три серебряные и одна бронзовая медали на мировых первенствах. На чемпионатах Европы Далалоян выиграл пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды.

Нагорный стал третьим россиянином, который одержал победу в мужском индивидуальном многоборье на чемпионатах мира - ранее подобного достижения добились Далалоян и Николай Крюков в 1999 году. Кроме того, в активе российских гимнастов четыре серебряные и три бронзовые награды в данном виде программы, советские гимнасты 13 раз побеждали в индивидуальном многоборье, шесть раз занимали вторую строчку и семь раз - третью. Россияне впервые в истории заняли первые два места в данном виде программы, советским гимнастам это удавалось пять раз.

В медальном зачете лидирует сборная России, на счету национальной команды пять медалей (две золотые, две серебряные и одна бронзовая). Второе место занимает команда США (2-0-0), третье - сборная Китая (0-2-0). Россияне завоевали награды во всех завершившихся на текущем чемпионате мира дисциплинах. Ранее в четверг российская спортсменка Ангелина Мельникова заняла третье место в индивидуальном многоборье, в среду мужская сборная России одержала победу в командном многоборье, во вторник женская сборная России стала второй в командном многоборье.

В субботу и воскресенье пройдут финалы в отдельных видах программы у мужчин и женщин. Соревнования завершатся в воскресенье.