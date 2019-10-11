Московское "Динамо" вышло в плей-офф Кубка мира по хоккею с мячом

ТАСС, 11 октября. Московское "Динамо" обыграло шведский "Бруберг" со счетом 5:3 в матче группового этапа Кубка мира по хоккею с мячом. Турнир проходит в шведском Сандвикене.

У "Динамо" отличились Артем Бутенко (10-я, 25-я и 59-я минуты), Янис Бефус (13) и Никита Иванов (75). В составе шведской команды голы забили Мартин Сёдерберг (49), Эрик Йонссон (59), Вадим Архипкин (73). В группе В "Динамо" заняло первое место, набрав 9 очков после трех матчей и выйдя в плей-офф с первого места.

"Уральский трубник" из Первоуральска победил шведский "Эдсбюн" со счетом 2:1, в составе российской команды отличились Дмитрий Сидоров (6) и Максим Ширяев (51), у соперников гол на счету Маттиаса Хаммарстрема (17). В турнирной таблице группы Е российский клуб набрал 6 очков после двух встреч, столько же у шведского "Болльнеса", "Эдсбюн" и шведская команда "Обу Тьюреда" не набрали турнирных баллов. В третьем туре группы Е встретятся "Уральский трубник" и "Болльнес", а также "Эдсбюн" и "Обу Тьюреда", обе встречи пройдут в субботу.

"Байкал-Энергия" (Иркутск) уступил шведской "Ветланде" (4:7), у российской команды отличились Андрей Прокопьев (31), Руслан Тремаскин (36), Егор Егорычев (45) и Сергей Ган (60). У шведского клуба голы на счету Эту Пеухкури (7), Понтуса Нордстрема (14, 21, 33, 48, 58) и Альбина Ренхольма (38). В турнирной таблице группы А "Байкал-Энергия" занял последнее место, не сумев набрать очков в трех матчах и завершил борьбу на турнире. Еще один российский клуб "Водник" (Архангельск) занимает второе место (6 очков, 3 матча), лидирует шведская "Вилла" (6 очков, 2 матча), на третьем месте идет "Ветланда" (3 очка, 2 матча), встреча между "Виллой" и "Ветландой" пройдет в субботу.

Позднее в пятницу красноярский "Енисей" сыграет с "Вестеросом" (Швеция) в матче группы С. В турнире принимают участие 20 команд, разделенные на пять групп. В плей-офф выходят победители пяти групп и три лучшие команды из числа занявших вторые места в группах. Ранее российский клуб "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) занял первое место в турнирной таблице группы D, набрал 9 очков вышел в плей-офф с первого места, не потерпев ни одного поражения.

Кубок мира завершится 13 октября. Самым титулованным клубом турнира является шведский "Болтик", который побеждал шесть раз. Среди российских команд наибольших успехов достиг "Енисей", завоевывавший титул четыре раза (1982, 1984, 2011, 2015), трижды трофей оказывался в руках хоккеистов московского "Динамо" (2006, 2007, 2013), по два раза побеждали "Водник" (2003, 2004) и красногорский "Зоркий" (1990, 2012), один раз - казанское "Динамо" (2010).