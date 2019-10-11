Участники форума в Нижнем Новгороде обсудили будущее российского спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Второй, заключительный день форума "Россия - спортивная держава" был насыщен панельными дискуссиями, семинарами и круглыми столами. Наибольший интерес вызвали такие темы, как борьба с допингом и роль спортсменов в обществе. Международный форум проходил в Нижнем Новгороде, который имеет хорошие шансы стать его постоянным местом проведения. В этом году участниками мероприятия стали представители ряда международных спортивных федераций, в числе которых был глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, член исполкома Международного олимпийского комитета и глава Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани, президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт, глава Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" Рафаэль Кьюлли.

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Планируется, что в следующем году международное представительство на форуме станет еще больше, а его программа насыщенней. Главное, чтобы Россия сейчас сумела успешно преодолеть очередной и решающий виток самого громкого в истории ее спорта допингового скандала. Решающий момент 23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, которая была передана WADA в начале года. Сохранение целостности базы с результатами проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год было одним из условий восстановления РУСАДА в октябре прошлого года. Если сейчас выяснится, что с данными проводились манипуляции, национальное антидопинговое агентство вновь может быть отстранено. И на этот раз в силу вступят новые правила WADA, принятые в апреле 2018 года, которые могут лишить российских спортсменов участия в международных стартах. Об этом и пошла речь на круглом столе "Международные нормы в сфере противодействия допингу: новые задачи и перспективы". В дискуссии приняли участие представители национальных антидопинговых агентств Болгарии, Азербайджана, Белоруссии и, конечно, России. Глава РУСАДА Юрий Ганус сейчас особенно взволнован сложившейся ситуацией. Последний месяц он активно выступает в прессе, рисуя пессимистический сценарий развития ситуации, который предполагает выступление российских спортсменов на двух предстоящих Олимпийских играх в нейтральном статусе.

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"Если мы считаем, что будем организовывать соревнования внутри страны и нашим спортсменам будет этого достаточно, то давайте выйдем из мира иллюзий, - сказал Ганус. - Этого будет недостаточно - они сменят юрисдикцию. У нас и так много спортсменов, которые были гражданами Российской Федерации, а сейчас прославляют другие государства. Нужно ли нам это? Точно нет". Вопрос статуса РУСАДА будет обсуждаться на заседании исполкома WADA в Польше, который пройдет 4 ноября. Российская сторона уже предоставила свои объяснения обнаруженным в базе изменениям, так что теперь весь вопрос заключается в том, примет их WADA или нет. Отдельно участники круглого стола, который длился более двух часов вместо полутора запланированных, остановились на новом международном стандарте по тестированию и расследованиям, который вступает в силу в 2021 году. Он открывает для национальных антидопинговых агентств возможность выносить решения не только на основе проверки допинг-проб, но и антидопинговых расследований. Рабочие встречи Также участники форума в пятницу обсудили концепцию подготовки спортивного резерва в России до 2025 года, роль личности спортсмена в обществе, профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта, вопросы вовлечения в занятия спортом людей с ограниченными возможностями, жизнь спортсменов по окончании спортивной карьеры, предпринимательство в спорте и множество других важных вопросов. Глава министерства спорта Павел Колобков во второй рабочий день обсудил с генеральным директором Международной федерации волейбола Фабио Азеведо организационные вопросы чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдет в России в 2022 году. Колобков заверил, что в России очень ждут домашний чемпионат мира. Азеведо в свою очередь выразил уверенность, что в России созданы очень хорошие условия для проведения такого масштабного турнира - не самого простого с точки зрения организации, ведь в нем участвуют команды из 24 стран, соревнования идут 21 день. Турнир пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября, матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Уфа и Ярославль.