Участники форума в Нижнем Новгороде обсудили будущее российского спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 октября. /ТАСС/. Второй, заключительный день форума "Россия - спортивная держава" был насыщен панельными дискуссиями, семинарами и круглыми столами. Наибольший интерес вызвали такие темы, как борьба с допингом и роль спортсменов в обществе.
Международный форум проходил в Нижнем Новгороде, который имеет хорошие шансы стать его постоянным местом проведения. В этом году участниками мероприятия стали представители ряда международных спортивных федераций, в числе которых был глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, член исполкома Международного олимпийского комитета и глава Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани, президент Международной федерации санного спорта Йозеф Фендт, глава Всемирного объединения международных спортивных федераций "Спорт-Аккорд" Рафаэль Кьюлли.
Планируется, что в следующем году международное представительство на форуме станет еще больше, а его программа насыщенней.
Главное, чтобы Россия сейчас сумела успешно преодолеть очередной и решающий виток самого громкого в истории ее спорта допингового скандала.
Решающий момент
23 сентября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу из-за обнаруженных изменений в базе данных московской лаборатории, которая была передана WADA в начале года. Сохранение целостности базы с результатами проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год было одним из условий восстановления РУСАДА в октябре прошлого года. Если сейчас выяснится, что с данными проводились манипуляции, национальное антидопинговое агентство вновь может быть отстранено.
И на этот раз в силу вступят новые правила WADA, принятые в апреле 2018 года, которые могут лишить российских спортсменов участия в международных стартах. Об этом и пошла речь на круглом столе "Международные нормы в сфере противодействия допингу: новые задачи и перспективы". В дискуссии приняли участие представители национальных антидопинговых агентств Болгарии, Азербайджана, Белоруссии и, конечно, России.
Глава РУСАДА Юрий Ганус сейчас особенно взволнован сложившейся ситуацией. Последний месяц он активно выступает в прессе, рисуя пессимистический сценарий развития ситуации, который предполагает выступление российских спортсменов на двух предстоящих Олимпийских играх в нейтральном статусе.
"Если мы считаем, что будем организовывать соревнования внутри страны и нашим спортсменам будет этого достаточно, то давайте выйдем из мира иллюзий, - сказал Ганус. - Этого будет недостаточно - они сменят юрисдикцию. У нас и так много спортсменов, которые были гражданами Российской Федерации, а сейчас прославляют другие государства. Нужно ли нам это? Точно нет".
Вопрос статуса РУСАДА будет обсуждаться на заседании исполкома WADA в Польше, который пройдет 4 ноября. Российская сторона уже предоставила свои объяснения обнаруженным в базе изменениям, так что теперь весь вопрос заключается в том, примет их WADA или нет.
Отдельно участники круглого стола, который длился более двух часов вместо полутора запланированных, остановились на новом международном стандарте по тестированию и расследованиям, который вступает в силу в 2021 году. Он открывает для национальных антидопинговых агентств возможность выносить решения не только на основе проверки допинг-проб, но и антидопинговых расследований.
Рабочие встречи
Также участники форума в пятницу обсудили концепцию подготовки спортивного резерва в России до 2025 года, роль личности спортсмена в обществе, профессиональное образование в сфере физической культуры и спорта, вопросы вовлечения в занятия спортом людей с ограниченными возможностями, жизнь спортсменов по окончании спортивной карьеры, предпринимательство в спорте и множество других важных вопросов.
Глава министерства спорта Павел Колобков во второй рабочий день обсудил с генеральным директором Международной федерации волейбола Фабио Азеведо организационные вопросы чемпионата мира по волейболу среди мужчин, который пройдет в России в 2022 году. Колобков заверил, что в России очень ждут домашний чемпионат мира. Азеведо в свою очередь выразил уверенность, что в России созданы очень хорошие условия для проведения такого масштабного турнира - не самого простого с точки зрения организации, ведь в нем участвуют команды из 24 стран, соревнования идут 21 день. Турнир пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября, матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Уфа и Ярославль.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заключил очередное соглашение о сотрудничестве, на этот раз с президентом Федерации компьютерного спорта России Дмитрием Смитом. По словам Никитина, в Нижегородской области около 1 тыс. человек периодически участвуют в соревнованиях по киберспорту, но желающих гораздо больше. "Уверен, что вместе с Федерацией компьютерного спорта России мы могли бы добиться большего. У нас также очень сильный IT-сектор, что позволяет говорить и о разработке продукции для игровой сферы", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.
Финальный день форума отметился массовой зарядкой - более пяти тысяч человек в Нижегородской области приняли в ней участие. Основной площадкой мероприятия стал стадион "Нижний Новгород", где собрались более 4 тыс. человек. В зарядке, которую провела телеведущая Тина Канделаки, приняли участие призер Олимпийских игр биатлонист Николай Круглов, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина, Никитин.
"То, что мы встроили эту зарядку в программу форума - это замечательно. Это действительно заряжает, и уже хочется опять в бой - на переговоры, в работу", - цитирует Никитина пресс-служба.
К зарядке также присоединились шесть физкультурно-оздоровительных комплексов региона, ГУ МЧС по Нижегородской области, Академия МВД РФ, Нижегородский госуниверситет им. Лобачевского, Горьковский автозавод.
Спорт прописывается в Нижнем Новгороде
Подводя итоги форума, Колобков подчеркнул - мероприятие удалось. "Международный форум отметился хорошим составом участников. Залы, где проходили сессии, круглые столы, пленарные заседания были полны - количество желающих участвовать в форуме серьезно превысило наши ожидания", - сказал Колобков. Министр отметил, что форум "Россия - спортивная держава" стал площадкой для обсуждения самых разных вопросов: "Форум получился открытым, все смогли высказаться, в особенности мне очень понравилось пленарное заседание - его участники были предельно откровенны, говорили правильные вещи, обсуждая и развитие массового спорта, и важность спорта в экономическом плане, в качестве социальной ответственности государства, в роли наследия".
По мнению министра спорта, Нижний Новгород становится новым спортивным регионом России. "Многие открыли для себя Нижний Новгород как новый российский спортивный регион, здесь хотят проводить соревнования. Я рад, что руководство региона поддерживает развитие спорта - восстанавливается трамплинный комплекс, планируется восстановить гребной канал, будут построены ледовая площадка и площадка для керлинга. Получится хороший спортивный кластер".
Форум "Россия - спортивная держава" 2020 года имеет все шансы снова пройти в Нижнем Новгороде, в настоящий момент решается вопрос о постоянной "прописке" мероприятия.